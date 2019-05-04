Почти 70 человек получили бесплатные правовые консультации в Минюсте

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 70 человек получили бесплатные правовые консультации по различным вопросам в Министерстве юстиции во время акции, приуроченной к празднованию Дня Победы и 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минюсте.

Больше всего обратившихся интересовали вопросы земельного законодательства, раздела совместно нажитого имущества, принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, оформления наследственных прав по завещанию и по закону, постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и др.

Акция по бесплатному юридическому консультированию оказалась действительно востребованной: некоторые люди на месте были уже в 7.30, хотя консультировать начинали в 10.00. Она прошла при участии Белорусской республиканской коллегии адвокатов и Белорусской нотариальной палаты, а также главных управлений юстиции облисполкомов, Минского горисполкома.

В регионах прошли аналогичные акции по бесплатному консультированию.-0-

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