Почти 7,3 млн белорусов живут в городах

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городское население Беларуси составляет почти 7,3 млн человек, или 77,5%. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

"В городе проживают 7 299 989 человек. Сельское население составляет 2 113 457 человек, или 22,5%", - привела цифры Инна Медведева. Между тем, отмечается некоторое прибавление в проценте сельского населения по сравнению с данными текущего учета до переписи. "Это связано с тем, что наблюдается тенденция: белорусы из крупных городов тянутся к земле, природе. Строят дома, коттеджи в деревне, переезжают в районы, которые находятся рядом с областными центрами, Минском. Большой вклад в эту динамику внес столичный регион, где уже строятся многоквартирные жилые дома. По сути, это горожане, которые живут в деревне. Они, даже когда заполняли переписные листки, указывали порой город Минск", - добавила глава Белстата.

В некоторых районах, прилегающих к областным центрам, прирост сельского населения составил 117-120%. Всего же примерно в 60 районах видно увеличение. В лидерах, конечно, те, что рядом с Минском, - Смолевичский, Дзержинский районы.

Если говорить о соотношении мужчин и женщин, то оно сложилось так: 46,2% и 53,8% (4 351 473 мужчин и 5 061 973 женщин).

Перепись населения в Беларуси проходила с 4 по 30 октября 2019 года под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". На первом этапе можно было заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте (по заявке организации на работу мобильных участков). Возможность самостоятельно заполнить опросники в интернете использовали около 2 млн 24 тыс. человек. По домашним адресам переписчики совершали обходы с 21 октября. В течение всего периода работали около 650 стационарных участков.-0-