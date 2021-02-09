Почти 8 тыс. пострадавших с гололедной и холодовой травмами зарегистрированы с начала года

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января по 8 февраля 2021 года зарегистрированы 7940 пострадавших с гололедной и холодовой травмами, за минувшие сутки - 473 пострадавших, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Брестской области обратились за медицинской помощью 1216 человек (за сутки - 84). Холодовые травмы диагностированы у 63 пациентов (за сутки у 3 человек), гололедные - у 1153 (за сутки - 81) пострадавших. В больницы госпитализированы 158 человек (за сутки - 11).

Немногим меньше пострадавших в Витебской области, здесь к медикам обратились 1133 пациента (за сутки 33). Холодовые травмы были у 44 (за сутки у 2), гололедные - у 1089 (за сутки - у 31). В больницы госпитализированы 93 человека (за сутки - 6).

В Гомельской области зарегистрированы 905 пациентов (151). Холодовые травмы получили 66 пациентов (6), гололедные - 839 (145). Госпитализированы 82 человека (2). А в Гродненской области зарегистрированы 1564 пациента (83). Холодовые травмы диагностированы у 73 (6), гололедные - у 1491 (77). В больницы попали 272 человека (21).

В Могилевской области травмы за год получили 1068 пациентов (за сутки 26). Холодовые - у 47 пациентов (4), гололедные - у 1021 человека (22). Госпитализация потребовалась 137 пациентам (3).

Что касается Минской области, здесь зарегистрированы 1052 пациента (70). Холодовые травмы получили 46 человек (5), гололедные - 1006 человек (65). В больницы госпитализированы 98 человек (8). В столице к медикам обратились 1002 пациента (26). Холодовые травмы получили 50 человек (2), гололедные - 952 (24). В больницы попали 78 пострадавших (3).

Минздрав просит всех граждан выходя на улицу быть внимательными. Следует выбирать правильную обувь для прогулок. Если все же травмы избежать не удалось, необходимо обратиться в ближайший травмпункт.-0-