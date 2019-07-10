Почти 80% запланированного количества детей уже прошли летнее оздоровление в Беларуси

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 80% детей, которых планировалось оздоровить нынешним летом, уже успели отдохнуть в лагерях различных типов. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время в некоторых лагерях заканчивается или уже закончилась вторая смена. Летняя оздоровительная кампания проходит в штатном режиме. По итогам второй смены пройдут оздоровление в лагерях различных типов более 300 тыс. детей, или около 80% от плановой цифры, - сказал Геннадий Болбатовский. - Мы планировали оздоровить летом около 390 тыс. детей".

В две первые смены организована работа более 5 тыс. лагерей. Все стационарные лагеря открыли свои двери для школьников. В этом году их база обновилась за счет привлечения средств из различных источников. "Всего же планировалось, что на укрепление материально-технической базы лагерей будет направлено не менее Br12 млн, в том числе средства субботника", - добавил Геннадий Болбатовский.

Стоимость путевки по итогам 1-2 смен сложилась в стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием в сумме около Br450, с дневным - Br120. Родительская плата составляет около 10%, остальное - за счет дотации, разница компенсируется также профсоюзными организациям и из других источников.

Приоритетом кампании остается безопасное пребывание детей в лагерях. Для этого проводится постоянный мониторинг их деятельности.

Кроме того, поскольку детские санатории и реабилитационные центры являются небюджетными организациями, задача зарабатывать деньги для них весьма актуальна. "Доля путевок за счет республиканского бюджета из года в год сокращается. Мы оставляем на реализацию больше мест. Пик свободной реализации путевок в детские санатории приходится на летние каникулы. Уверен, что по итогам года, когда мы получим данные, численность иностранных детей будет больше по сравнению с прошлым годом. Особенно активно едут дети-спортсмены из России, потому что база наших учреждений располагает шикарными залами - для занятий гимнастикой, альпинизмом и т.д.", - отметил Геннадий Болбатовский.

За счет средств Союзного государства на этот год приобретено 210 путевок для детей, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. Ребята отдохнут в детских реабилитационных центрах "Свiтанак" и "Жемчужина" на территории Беларуси, в детском центре "Янтарь" на черноморском побережье. Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны приобретено 60 путевок, все будут оздоравливаться в белорусских санаториях: "Сосновый бор", "Журавушка" и "Чаборок".-0-