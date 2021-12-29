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29 декабря 2021, 14:47

Почти 800 ребят из четырех областей собрала благотворительная елка в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Новый год"
Более 60 тыс. детей примут участие в новогодних профсоюзных праздниках
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29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Почти 800 ребят из пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС районов Гомельской, Могилевской, Брестской и Минской областей собрала благотворительная елка в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Мальчишек и девчонок традиционно собирали в Минске. Впервые мероприятие принимает Гомель. В этом году поздравление проходит в два этапа. Сладкие подарки вручают ребятам из пострадавших регионов, которые оздоравливаются в реабилитационно-оздоровительных центрах. Кульминация праздника - представление "Новогодние дифирамбы, или 100 минут вокруг света" в гомельском цирке.

Гомельчанка Наталья с дочкой Аленой в предвкушении новогоднего волшебства. Сделали несколько фото с техникой спасателей, получили первые пожелания от людей в форме и готовы к новым впечатлениям.

Хватает эмоций и 14-летнему учащемуся Специализированного лицея при университете гражданской защиты МЧС Никите Концевому. На таком празднике парень впервые, поэтому с настроением все отлично. В цирк приехал в ожидании чего-то интересного, что запомнится надолго. Смеется в ответ на вопрос о вере в Деда Мороза. Парень мечтает связать свою жизнь с профессией спасателя, поэтому твердо верит в добро.

Многие гости из Брестской, Минской и Могилевской областей впервые в Гомеле и признались: цирк их заворожил, как только переступили его порог.

Заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Петр Николаенко тепло поздравил ребят с наступающим Новым годом и Рождеством. "Мы можем и создаем все условия для счастливого детства ребят, проживающих на территориях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Судя по улыбкам детей, этот праздник удался. Не исключаем, что эта традиция останется в Гомеле", - подчеркнул он.

Спасатели также организовали для маленьких гостей массу интерактивных зон, где они могли сфотографироваться на квадроцикле с Дедом Морозом и Снегурочкой, повторить правила безопасности и пройти познавательные квесты.

По словам начальника Гомельского областного управления МЧС Сергея Дичковского, в эти дни активно проводится республиканская акция "Безопасный Новый год". "Огромное внимание в стране уделяется детям на всех уровнях, начиная от главы государства. Также много акций инициирует МЧС, в том числе наше областное управление. Взрослые стараются воплотить в жизнь детские мечты, поддержать их веру в добро, в чудо. И сегодня на празднике, кроме поздравлений и представления, ребята смогут и повторить правила безопасности. Это очень важно, особенно в новогодние и рождественские праздники", - отметил он.

Всего во время акции поздравят почти 5 тыс. ребят из пострадавших регионов. Мероприятия организуют МЧС, а также Гомельский, Минский, Могилевский и Брестский облисполкомы.-0-

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