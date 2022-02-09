Почти 87 тыс.кв.м арендного жилья будет построено в Беларуси в 2022 году

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году будет построено 86,9 тыс.кв.м арендного жилья государственного и частного жилищных фондов. За счет средств консолидированного бюджета и средств, полученных от предоставления арендного жилья, будет возведено 83,6 тыс.кв.м, за счет средств субъектов хозяйствования - 3,3 тыс.кв.м. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 февраля 2022 года №69, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу в Брестской области будет построено 19 тыс.кв.м арендного жилья, в Витебской и Гомельской - по 15 тыс.кв.м, Гродненской - 9,1 тыс.кв.м, Минской - 5,3 тыс.кв.м, Могилевской - 9,9 тыс.кв.м. В белорусской столице намерены построить 13,6 тыс.кв.м этого вида жилья.

На эти цели планируется направить Br123,14 млн, в том числе Br12 млн из республиканского бюджета, Br80,74 млн - из местных бюджетов и Br25,15 млн будут средства, полученные от предоставления арендного жилья.

В постановлении также говорится, что в текущем году будет сдано в эксплуатацию 215,3 тыс.кв.м в жилых домах, в которых используется электрическая энергия для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Из них в Брестской области будет построено 18 тыс.кв.м электрожилья, Витебской - 23 тыс.кв.м, Гомельской - 20 тыс.кв.м, Гродненской - 30 тыс.кв.м, Минской - 55 тыс.кв.м, Могилевской - 61,4 тыс.кв.м. В Минске построят 7,9 тыс.кв.м этого вида жилья.

В документе поясняется, что под жилым домом, в котором используется электрическая энергия для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи (электродом), понимается жилой дом, в котором для этих целей используется электрическая энергия или для отопления и горячего водоснабжения применятся тепловая энергия, полученная от электрокотельной.-0-