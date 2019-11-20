Почти 90 единиц спецтехники закупят дорожники Минска до конца года

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу 2019 года парк спецтехники "Горремавтодор Мингорисполкома" пополнит 89 новых машин. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства предприятия Олег Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будет закуплено 89 единиц спецтехники - это погрузчики, снегопогрузчики, тракторы и коммунально-дорожные машины до конца этого года. Уже заключены договоры, выделен бюджет, ждем поставку", - сказал Олег Лукашенко.

Для обеспечения комплексного содержания улично-дорожной сети Минска и оперативного устранения недостатков ее содержания работа диспетчерских служб организована в круглосуточном режиме. В Минске ежесуточно на работах по эксплуатации будут задействованы примерно 700 единиц спецтехники, в том числе 450 - в дневную смену, 250 - в ночную. На расчистке пешеходных связей, остановок общественного транспорта, тротуаров, лестничных маршей, пешеходных переходов задействуют до 800 уборщиков территории, в том числе 700 - в дневную смену, 100 - в ночную. Подготовка снегоуборочной техники и оборудования к работе в зимний период завершена. Будет задействовано более 720 единиц снегоуборочной техники, а в случае необходимости дополнительно может быть задействовано более 300 единиц спецтехники - преимущественно самосвалы для вывоза снега.

"Штат специалистов на предприятии укомплектован на 100% даже с учетом новой техники. При желании работать на спецтехнике обучаем сотрудников", - пояснил заместитель гендиректора "Горремавтодора Мингорисполкома".

Определено и согласовано девять площадок для временного складирования снега. Будет эксплуатироваться снегоплавильный пункт по улице Машиностроителей максимальной производительностью 5 тыс. куб.м снега в сутки. Вывоз снега на снегоплавильный пункт будет осуществляться с территории четырех районов. "Количество площадок для временного складирования снега постепенно уменьшается: Минск расстраивается, сокращаются свободные площади. Цена вопроса утилизации 1 куб.м снега на снегоплавильноном пункте - Br9,87 в прошлые два сезона. Это дешевле, чем на площадках для складирования", - отметил Олег Лукашенко.

Плановая потребность в противогололедных материалах составляет 58,6 тыс. песко-соляных смесей и 59 тыс. т технической соли. По состоянию на 15 ноября обеспечена заготовка в объеме 70% потребности предприятий.

При уборке улично-дорожной сети "Горремавтодор Мингорисполкома" будет сотрудничать с УГАИ ГУВД Мингорисполкома для сопровождения колонн снегоуборочной техники, эвакуации транспортных средств, которые препятствуют уборке.

С 1 января 2019 года в Минске выполнен текущий ремонт улично-дорожной сети общей площадью более 1 млн 247 тыс. кв.м. Заменено покрытие на 90 объектах дорожной сети, отремонтировано покрытие на четырех мостах и трех путепроводах, критическая ямочность устранена на площади 130 тыс. кв.м, отремонтировано 136,9 тыс. кв.м тротуаров.-0-