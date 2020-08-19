Почти 90 тыс. семей с детьми получили помощь к учебному году на сумму Br11 млн

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 июля по 17 августа уже 90 тыс. многодетных и малообеспеченных семей с детьми школьного возраста получили материальную помощь на подготовку к учебному году. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно к началу учебного года все регионы республики оказывают многодетным и малообеспеченным семьям материальную помощь для подготовки детей к школе. С 1 июля по 17 августа ее получили 90 тыс. семей. В них воспитываются около 178 тыс. детей. Сумма помощи - Br11 млн", - сказал Валерий Ковальков.

Есть несколько направлений помощи.

Так, многодетным семьям на каждого ребенка-школьника из местных бюджетов выплачивают единовременную материальную помощь независимо от дохода семьи. Конкретный размер помощи устанавливается решениями местных Советов депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона. Но не более 30% БПМ, действующего на 1 августа 2020 года (1 БПМ = Br256,1). В среднем на одного ребенка получается Br55. Такие выплаты уже получили 65% многодетных семей (68,6 тыс.) на общую сумму Br7,3 млн.

Малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми также получают из местных бюджетов государственную адресную социальную помощь. Речь о единовременных пособиях (в среднем Br160) на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и ежемесячных социальных пособиях (Br40). Такая помощь предоставлена 3,2 тыс. семей, где воспитываются около 8 тыс. детей, на сумму почти Br1,8 млн.

Помогают собирать детей в школу и трудовые коллективы по месту работы родителей - в соответствии с коллективными договорами, иными локальными актами. Такую поддержку получили 14 тыс. семей, воспитывающих более 25 тыс. детей, на сумму Br1,7 млн.

Проконсультироваться по вопросам предоставления помощи на подготовку детей к школе (по первым двум направлениям господдержки) можно в местном исполнительном и распорядительном органе по месту жительства.-0-