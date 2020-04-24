Почти 9,7 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств выполнили ТЦСОНы Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 20 марта по 23 апреля в территориальные центры социального обслуживания населения поступило и выполнено почти 9,7 тыс. заявок по доставке продуктов питания и медикаментов одиноким и одиноко проживающим пожилым и инвалидам. Об этом БЕЛТА сообщили в Минтруда и соцзащиты.

Наибольшее количество заявок поступило в территориальные центры Гомельской области (2,5 тыс. заявок) и Минска (1,9 тыс.).

Ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00 ТЦСОНы (которых 146 по всей стране) по отдельным телефонным линиям принимают заявки на доставку продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов. Для организации оперативной доставки на помощь социальным работникам пришли волонтеры БРСМ и Белорусского общества Красного Креста.

Одновременно с территориальными центрами развернули работу профсоюзные организации, сельские советы, "Белпочта", общественные и другие организации.

Круг тех, кому подобная помощь может понадобиться, очень широк. На 1 апреля в стране насчитывалось почти 870 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 167 тыс. не имеют близких родственников.

Кроме того, на системной основе комплексные социальные услуги на дому получают более 95 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. Социальные услуги включают уборку помещений, приготовление пищи, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплату коммунальных услуг и др. Дополнительно в сельской местности - растопку печи, доставку воды, уборку придомовой территории.-0-