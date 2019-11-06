6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 99% белорусов защищены от дифтерии благодаря прививкам, сообщил журналистам заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Пашкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас прививки против дифтерии получили почти 99%. Поэтому опасаться в принципе не стоит. Контагиозность (свойство инфекционных болезней передаваться от больных людей. - Прим. БЕЛТА) дифтерии по сравнению с корью на порядок меньше, поэтому прежде всего нужно знать свой иммунный статус. Если кто-то не привит - прививаться", - сказал Владимир Пашкович. Вместе с тем специалисты отслеживают циркуляцию дифтерии.

По словам профессора кафедры инфекционных болезней БГМУ Сергея Жаворонка, дифтерия является очень коварным заболеванием. Буквально на первой неделе появляются миокардиты (поражение сердечной мышцы. - Прим. БЕЛТА), причем это бывает даже при не тяжелом течении дифтерии.

Подъем заболеваемости дифтерией зарегистрирован в Украине.-0-