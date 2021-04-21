21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br4 млн выплачено медикам из фонда поддержки работников здравоохранения, сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета профсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

В период пандемии на первый план деятельности профсоюзов вышли безопасность работников отрасли и материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях. Для материальной поддержки заболевших медицинских работников по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси при отраслевом профсоюзе создан фонд поддержки работников здравоохранения, заболевших при оказании медицинской помощи пациентам с заболеванием COVID-19. В него перечисляли средства ФПБ, все отраслевые профсоюзы, а также отдельные предприятия, организации и частные лица.

Всего за счет фонда поддержки оказана материальная помощь членам профсоюза на общую сумму Br3,950 млн, отметил председатель БПРЗ.

ТЕКСТ ЦИТАТЫ

Вячеслав Шило выразил благодарность Федерации профсоюзов Беларуси, республиканским, территориальным, профсоюзам всех отраслей, каждому члену профсоюза за оказанные помощь и поддержку. Благодарственные письма направлены в каждый отраслевой профсоюз и ФПБ.

За счет средств отраслевого профсоюза в 2020 году материальная помощь работникам оказана на общую сумму Br3,627 млн.

Оказание материальной помощи медикам, заразившимся COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, продолжается как за счет средств первичных профсоюзных организаций, так и за счет территориальных и Республиканского комитетов профсоюза.

Общаясь с журналистами перед пленумом, Вячеслав Шило отметил, что с начала пандемии были приняты все меры по материальной поддержке медработников. В связи с этим он назвал указ №131, по которому медработники получают доплаты за работу с пациентами с COVID-19. "Этот указ позволил значительно повысить отдельным категориям медиков заработную плату, и мы видим по итогам работы за прошлый год и за первый квартал текущего, что рост заработной платы у медработников действительно наблюдается", - добавил председатель отраслевого профсоюза.

По его словам, от медработников поступают вопросы, в том числе в республиканский комитет, о правильности начисления доплат. "Мы включаемся в работу, анализируем каждый конкретный случай, чтобы не обидеть медработников, чтобы доплаты были справедливыми. За первый квартал (цифры были названы на коллегии Минздрава) по указу №131 выплачено около Br350 млн", - сказал Вячеслав Шило. Он добавил, ссылаясь на заверения Президента и правительства, что эти доплаты продлятся до тех пор, пока медицинские работники будут работать в нынешних условиях.

На пленуме сегодня рассматривают выполнение программы основных направлений деятельности Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 2020-2025 годы. К участию в работе приглашено более 130 представителей отраслевого профсоюза.-0-