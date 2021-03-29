Почти четверть зарегистрированных в январе-феврале безработных имели допгарантии занятости

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-феврале этого года в службу занятости обратились и зарегистрированы в качестве безработных 2 484 гражданина, которые имеют дополнительные гарантии занятости, или 23,6% от общего числа зарегистрированных безработных, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Государство обеспечивает дополнительные гарантии в области содействия занятости населения тем, кто особо нуждается в социальной защите и не способен на равных условиях конкурировать на рынке труда. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; родители в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающие детей-инвалидов; инвалиды; вышедшие из мест лишения свободы; впервые ищущие работу в возрасте до 21 года; люди предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях); иные граждане, если это определено законодательством", - отметили в Минтруда.

Содействие заключается в том, что нанимателям устанавливается бронь для приема на работу, также в виде предоставления услуг по профессиональной ориентации, организации обучения по востребованным на рынке труда профессиям, адаптации инвалидов к трудовой деятельности.

Из обратившихся в январе-феврале в службу занятости граждан указанной категории содействие в трудоустройстве на постоянную работу получили 1 370 человек. В том числе: 503 безработных из числа родителей в многодетных и неполных семьях; 250 граждан, освобожденных из мест лишения свободы; 247 инвалидов; 154 человека предпенсионного возраста; 95 военнослужащих, уволенных с военной службы; 85 безработных из числа впервые ищущих работу в возрасте до 21 года. Также помощь получили 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 10 ветеранов боевых действий, 6 граждан, выехавших с территорий радиоактивного загрязнения; двое детей, оставшихся без попечения родителей; два человека, уволенных с альтернативной службы.-0-