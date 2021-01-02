Почти каждое второе ДТП по вине бесправников происходит в состоянии алкогольного опьянения - ГАИ

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти каждое второе ДТП по вине бесправников происходит в состоянии алкогольного опьянения. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

"По вине водителей, не имеющих права управления, в 2020 году совершено 53 ДТП, в результате которых 9 человек погибли, 59 получили травмы различной степени тяжести. Почти каждое второе ДТП по вине бесправников происходит в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня получить водительское удостоверение не сложно - выучил теорию, приобрел навыки вождения, успешно сдал экзамен в ГАИ и все. Теперь ты - водитель. Однако лишиться его еще проще, чем приобрести", - рассказали в УВД.

Лишение права управления из-за определенных нарушений ПДД (вождение в состоянии алкогольного опьянения, оставление места ДТП, несоблюдение правил обгона) для некоторых граждан не имеет никакого значения, и они продолжают водить автомобиль и нарушать закон, нередко находясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако угрозу для окружающих несут также водители, которые не проходили обучение в автошколе и никогда не имели права управления транспортными средствами. Зачастую в таких случаях за рулем оказывается несовершеннолетний.

К примеру, 27 декабря в Пружанском районе на регулируемом железнодорожном переезде у деревни Ткачи автомобиль "Мерседес-Бенц", проехав на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с двигавшимся составом. За рулем иномарки находился 16-летний учащийся колледжа. В ДТП никто не пострадал. Автомобиль, который принадлежит матери виновника происшествия, получил механические повреждения. Проводится проверка.

За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, наступает ответственность в виде денежного штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение денежного штрафа в размере от 20 до 50 БВ или административный арест.

В праздничные дни ГАИ усиливает контроль за соблюдением ПДД. Дорожная милиция ориентирована на своевременное выявление автолюбителей в состоянии алкогольного опьянения, не имеющих права управления транспортным средством.-0-