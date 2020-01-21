Почти половина ученых НАН моложе 40 лет

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти половина ученых Национальной академии наук Беларуси моложе 40 лет. Об этом сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

"В НАН ежегодно приходят 320-350 лучших выпускников вузов. Мы готовим их через магистратуру, аспирантуру, докторантуру и соискательство. Закрепляем за ведущими лабораториями и учеными. От нас талантливая молодежь не уходит, а с удовольствием, творчески и продуктивно трудится. Средний возраст научных работников Академии наук сейчас составляет около 46 лет, тогда как еще совсем недавно он приближался к 60 годам. Доля исследователей в возрасте до 29 лет составляет почти треть всего состава НАН, ученых до 40 лет - 45%", - сказал Владимир Гусаков.

По его словам, привлечению молодежи в науку способствует создание условий для самореализации, быстрая публикация и внедрение результатов исследований, возможность зарубежных стажировок. В Академии наук действует разветвленная система стимулирования молодых ученых. "Причем если гарантированная оплата труда за счет участия в программах, финансируемых из бюджетных средств, сопоставима со средней по народному хозяйству, то возможность заработать дополнительно ничем не ограничена. Это договоры с предприятиями, международные гранты, экспортные контракты и так далее. Решаем и проблему жилья, почти ежегодно строим. Какой-то серьезной очереди сейчас нет", - заявил председатель Президиума НАН.

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