"Почти все дети простужены": четвертый день лагеря беженцев на белорусско-польской границе

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Почти все дети в лагере простужены, очень холодные ночи. Об этом сегодня корреспонденту БЕЛТА рассказал 14-летний беженец, вместе с семьей застрявший в стихийном лагере у польской границы.

Большая группа беженцев, направлявшихся к белорусско-польской границе, была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги" 8 ноября. Попасть в Польшу у мигрантов, большинство из которых курды из Ирака, не получилось. Они организовали лагерь у самой линии польской границы. Один из беженцев - 14-летний Ахмед, который пытается попасть в Евросоюз вместе с родителями и тремя братьями. Родом они из иракского города Сулеймания.

"Мы идем в Германию или Великобританию. Просили, чтобы Польша пропустила нас. В ответ полили газом меня, маму, братьев - всех без разбора", - рассказал беженец. Он пожаловался на сложные условия в лагере, прежде всего на холод.

"Почти все дети здесь простужены. Я сегодня спал в палатке, а мой брат - на голой земле", - рассказывает молодой человек. К слову, в лагере сейчас, по разным оценкам, более 3 тыс. человек. Около 500 из них дети, некоторые груднички. Им не хватает многого, в том числе молока.

"Мы благодарны белорусам. Нам доставили воду, делятся едой. Но очень тяжело переносится холод", - говорит беженец.

Четвертый день в лагере проходит спокойно. Рядом с палатками вырастают и самодельные шалаши, и даже импровизированные хижины. Беженцы возвращаться на родину или оставаться в Беларуси не хотят. Они надеются попасть в Евросоюз.-0-

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