Почти все стационарные соцучреждения Беларуси вернулись от вахтового к обычному режиму работы

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти все стационарные учреждения социального обслуживания в Беларуси вернулись к обычному режиму работы после временного перехода к вахтовому методу. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции на тему "Интегрированная поддержка активного долголетия в Беларуси. Реализация новых инициатив" заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Николай Орел, передает корреспондент БЕЛТА.

В связи с пандемией работа социальных служб с весны 2020 года перестроена. Два основных изменения в деятельности произошли в стационарных учреждениях и территориальных центрах социального обслуживания населения. "В стационарных учреждениях находятся наиболее уязвимые в плане здоровья люди. Чтобы защитить их от инфекции, все коллективы перешли на режим работы вахтовым методом - в режиме полной изоляции", - сказал Николай Орел.

Вахтовый метод предполагает работу в течение 14 дней без выхода из стен учреждения. Работники постоянно находятся с проживающими в доме-интернате или отделении круглосуточного пребывания, оказывают им необходимую помощь. При заступлении новой вахты обязательно проводится тестирование, чтобы выявить лиц, которые могут быть инфицированы.

По словам представителя Минтруда, благодаря этой работе удалось сдержать смертность и распространение коронавирусной инфекцией в стационарных учреждениях.

"На сегодняшний момент практически все учреждения перешли в обычный режим работы, за исключением некоторых учреждений Минска", - уточнил Николай Орел.

Всего в Беларуси функционируют более 150 стационарных учреждений системы Минтруда и соцзащиты.

Также минувшей весной появилась новая услуга на бесплатной основе для одиноких пожилых и инвалидов - заработала телефонная линия по приему заявок о доставке продуктов и лекарств. Работники территориальных центров совместно с волонтерами выполняли и продолжают выполнять такие заявки, чтобы люди, по состоянию здоровья особенно подверженные тяжелому течению заболевания, вызванного COVID-19, меньше посещали места массового пребывания людей.-0-

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