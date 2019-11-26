Почти все вузы Беларуси будут развивать концепцию "Университет 3.0"

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию "Университет 3.0" поддерживают в Беларуси восемь университетов, в перспективе такую инициативу поддержат практически все вузы страны. Об этом сообщил сегодня журналистам во время пресс-конференции в Минске начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.

Концепция "Университет 3.0" была предложена на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с научной общественностью в Национальной академии наук в апреле 2017 года. Она предполагает создание внутри университетов интегрированной образовательной, научной и предпринимательской среды для коммерциализации научных разработок, а также направлена на выполнение задач по повышению качества и эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов.

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