Почти все выпускники при обращении в службы занятости находят работу по специальности - Минтруда

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практически все выпускники, обратившиеся в государственную службу занятости в 2018 году, трудоустроены по специальности. Об этом на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

"Молодые люди находят себя на рынке труда - самостоятельно или с нашей помощью. Это показывает и статистика. У них небольшой период безработицы, достаточно короткое время поиска работы", - отметил он. Выпускников, которые не смогли трудоустроиться, немного. В 2018 году в государственную службу занятости обратились 800 человек. В основном это те, кто получил свободное распределение, т.е. обучались за счет собственных средств. "Практически все они нами трудоустроены по специальности. Для сравнения: в 2015 году таких выпускников было 2,5 тыс.", - сказал Олег Токун.

Начальник управления по работе с персоналом Белорусского государственного университета, координатор проекта HR-университет БГУ Наталья Непевная добавила, что поскольку в Беларуси действует система обязательного распределения, каждый выпускник, получающий направление, обеспечен рабочим местом. "Что касается лиц, которые обучаются за счет собственных средств, то по выпускникам БГУ проблем нет. К счастью, наши выпускники сегодня востребованы", - отметила она.

Наталья Непевная обратила внимание, что если работодатели хотят получить эффективные, квалифицированные кадры, то начинают работать с вузами со второго-третьего курса. Некоторые даже приходят в вузы уже на первом курсе, смотрят на ребят и подбирают себе будущих работников. И таких нанимателей сейчас много. "Конечно, есть пассивные выпускники, которые не думают до окончания вуза о своем трудоустройстве. С ними приходится работать индивидуально. Но таких немного - 1-2%", - рассказала координатор проекта.

Говоря о нежелании нанимателей трудоустраивать вчерашних выпускников, она подчеркнула, что так делают те работодатели, которые не совсем знают законодательство, считают, что с молодыми специалистами много проблем, так как их нельзя уволить или перевести к другому нанимателю. "На самом деле это не так: законодательство позволяет при необходимости перераспределить молодого специалиста. В случае нарушения трудовой дисциплины или невыполнения должностных обязанностей его можно уволить так же, как и любого другого работника. Поэтому бояться трудоустраивать молодых специалистов не стоит", - резюмировала Наталья Непевная.-0-

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