Почтовую продукцию к 75-летию Победы выпустят в Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации и РУП "Белпочта" подготовили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне разноплановую почтовую продукцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белпочты".
Почтовый блок "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" выйдет в обращение 30 апреля. Блок выполнен в виде треугольника, тираж - 20 тыс. А 8 мая выйдет в обращение почтовый блок "Совместный выпуск Беларуси и России. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне" (тираж также 20 тыс.). Подготовлены шесть специальных памятных штемпелей.
Белорусская почта выпустит художественную бумагу "Письма войны": по пронумерованным линиям собирается письмо в виде треугольника.
На 9 мая запланирована акция "Отправь весточку ветерану", в которой предусмотрены бонусы на пересылку почтового отправления.
Ранее в этом году вышли тематические художественные маркированные конверты.-0-