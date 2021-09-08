Почтовый проект "Архитектура Беларуси. Православные храмы" презентовали в Минске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация почтового проекта "Архитектура Беларуси. Православные храмы" состоялась сегодня в Минском епархиальном управлении Белорусской православной церкви, сообщила БЕЛТА помощник министра связи и информатизации Наталья Алешкевич.

"В 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. Именно к этому событию приурочен почтовый проект, который подготовлен в сотрудничестве с приходом Александро-Невского храма в Минске, - отметили в пресс-службе. - Александро-Невский храм, освященный более 120 лет назад, является одним из немногих архитектурных объектов столицы, который сохранился до наших дней практически в первоначальном виде".

В церемонии торжественного гашения почтового блока приняли участие митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин, министр связи и информатизации Константин Шульган. "Символично, что торжественная церемония специального гашения прошла в здании Минского епархиального управления, совместно с которым на протяжении 30 лет разрабатывались почтовые проекты, отражающие знаковые события в духовной и культурной жизни белорусского общества", - добавили в ведомстве.

По словам Натальи Алешкевич, в октябре будет представлен почтовый проект "Коложская икона Божией Матери".

Министерство связи и информатизации и РУП "Белпочта" с 1992 года подготовили к выпуску большое количество почтовых проектов христианской тематики, которые разработаны с учетом религиозных канонов и почтовых правил. За эти годы на почтовой продукции отображались храмы, колокола, иконы, выпуски посвящались таким выдающимся личностям, как Евфросиния Полоцкая, Симеон Полоцкий, Кирилл Туровский, Константин Острожский.-0-