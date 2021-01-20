20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно заметили новый для Беларуси вид птиц - каролинскую утку, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Сильные морозы и большое количество снега - в такую погоду можно увидеть виды птиц, которое обычно в нашей стране встречаются редко. Многие пернатые стараются держаться возле открытых водоемов. Таких мест становится мало, потому и встретить редких птиц там легче. Иногда бывают и неожиданности. Так, на реке Неман 17 января впервые в нашей стране наблюдали каролинскую утку. В соседних Литве и Польше такие птицы неоднократно встречались в дикой природе, но для Беларуси это первый случай", - рассказали в АПБ.

Каролинская утка - североамериканский вид, который в Европе встречается в зоопарках и у частных коллекционеров. Естественным образом из Америки эти птицы пока долетали только до Исландии. Все остальные встречи с каролинскими утками в природе на евразийском континенте считаются наблюдениями за сбежавшими из неволи. Потому каролинские утки, замеченные дальше Исландии, не входят в основной список видов, который орнитологи ведут для каждой страны.-0-

Фото Дмитрия Винчевского