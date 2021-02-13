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13 февраля 2021, 12:11

Под какими "масками" может скрываться COVID-19 у детей

Фото из архива
Фото из архива

За год работы с коронавирусной инфекцией установлено, что дети в целом переносят заболевание гораздо легче. И все же на фоне второй волны у родителей остается множество вопросов. Каковы особенности в плане иммунного ответа на заражение SARS-CoV-2? Действительно ли заболевшие дети в отличие от взрослых более длительное время остаются опасными для окружающих? На эти и другие темы корреспондент БЕЛТА пообщалась с доцентом кафедры детских инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, кандидатом медицинских наук Екатериной Сергиенко.

- Екатерина Николаевна, поясните, пожалуйста, есть ли различия между тем, как протекает COVID-19, допустим, у младенцев и детей более старшего возраста. В какой возрастной группе чаще встречаются тяжелые формы заболевания?

- COVID-19 у детей имеет свои особенности. В целом заболевание они переносят гораздо легче, чем взрослые. Если говорить о возрастных группах, то наиболее выраженные симптомы мы наблюдаем у детей старше 10 лет. У них чаще встречаются явные клинические проявления коронавирусной инфекции, в том числе тяжелая форма заболевания. У детей до 10 лет, как правило, или легкая, или бессимптомная формы, которые очень часто не диагностируются из-за отсутствия каких-либо клинических симптомов.

У детей старше 10 лет могут быть лихорадка, причем как фебрильная (выше 38-38,5 С), так и субфебрильная (37,1-38,0 С), кашель, заложенность носа, отделяемое из носа, одышка. Возможны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта: рвота, жидкий стул, обычно не приводящие к обезвоживанию, боли в животе. Встречаются и другие симптомы - экзантема (сыпь), головные боли, миалгия (мышечная боль). Значительно реже может возникать такой симптом, типичный для взрослых, как нарушение обоняния и вкуса.

У младенцев, в том числе новорожденных, заболевание обычно протекает бессимптомно и малосимптомно. У них крайне редко бывают какие-то проявления. У таких маленьких деток коронавирусную инфекцию выявляют чаще всего в связи с обследованием их как контактных.

- Каков процент случаев бессимптомного, легкого и тяжелого течения коронавирусной инфекции у детей? Часто ли они нуждаются в респираторной поддержке?

- Мировая статистика свидетельствует, что бессимптомная форма у детей встречается в 10-35% случаев, тяжелая - в 1-2%.

У детей вирус чаще всего затрагивает верхние дыхательные пути без поражения нижних отделов. Изменения в легких, когда требуется респираторная поддержка, встречаются редко. Но это не значит, что болезнь у детей не может протекать тяжело. Дело в том, что тяжелые формы обусловлены другими причинами, в частности, развитием интоксикации на фоне болезни. Возможно такое проявление, как мультисистемный воспалительный синдром, характеризующийся тем, что поражаются различные органы и системы.

По данным разных авторов, среди госпитализированных в стационар детей (а госпитализации подлежат примерно 10% от всех заболевших) лишь около 4% нуждались в респираторной поддержке. Исходя из наших наблюдений, таких достаточно тяжелых пациентов действительно совсем немного.

По данным Городской детской инфекционной клинической больницы Минска, бессимптомное течение коронавирусной инфекции регистрировалось примерно в 18% случаев, на долю легкого или среднетяжелого приходилось около 80% и лишь 1% - это дети с тяжелой формой. Подчеркну, что речь идет о пациентах, которые проходили лечение в стационаре.

- Под какими "масками" может скрываться COVID-19?

- Клинические проявления острых респираторных инфекций во многом схожи. Грипп, например, может иметь подобные симптомы, о них я говорила выше. При COVID-19 в ряде случаев поражается желудочно-кишечный тракт, поэтому заболевание может скрываться под "маской" острой кишечной инфекции. Более того, существует большой спектр болезней, сопровождающихся сыпью, как и COVID-19, что требует проведения дифференциального диагноза. Поэтому для выявления именно коронавирусной инфекции необходимо проведение лабораторной диагностики. Вместе с тем предположить ее наличие можно в том случае, если ребенок контактировал с кем-то из заболевших.

- Сколько дней в среднем длится COVID-19 у детей?

- Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. При легком течении коронавирусной инфекции на выздоровление требуется, как правило, всего несколько дней. Зачастую родители рассказывают, что признаки острой респираторной инфекции у ребенка были пару дней (1-2 дня лихорадка, кашель) и на этом все закончилось. В случае тяжелой пневмонии лечение будет более длительным - около двух недель. Терапия при развившемся мультисистемном воспалительном синдроме продолжается в среднем 10-14 дней в стационаре, а затем пациенты продолжают лечение дома и наблюдаются амбулаторно.

- Мультисистемный воспалительный синдром может проявиться спустя несколько недель после заболевания. Это проявление характерно в равной степени для всех возрастных групп? Какие симптомы должны насторожить родителей?

- Мультисистемный воспалительный синдром считается тяжелым проявлением коронавирусной инфекции. Еще в апреле 2020 года американцы, потом французы описали развитие Кавасаки-подобного синдрома на фоне COVID-19. Но если болезнь Кавасаки обычно развивается у детей более младшего возраста на фоне любого инфекционного заболевания, то в данном случае речь шла, как правило, о детях старше 6-8 лет и подростках, которые переносили COVID-19. По сути, это цитокиновый шторм, который происходит в организме, когда вырабатывается большое количество цитокинов. Они начинают оказывать повреждающее действие на различные органы и системы, развивается мультисистемное поражение, что и обуславливает тяжесть этого патологического процесса.

К слову, родители некоторых пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом вовсе не знали, что их ребенок сталкивался с коронавирусом: в течение нескольких недель до этого его ничего не беспокоило. По сути, ребенок переносил COVID-19 бессимптомно. О заболевании становилось известно лишь тогда, когда пациент поступал в стационар с развернутой клиникой мультисистемного поражения, а результаты лабораторных исследований показывали наличие антител к коронавирусу.

При мультисистемном воспалительном синдроме характерно наличие фебрильной лихорадки, причем она сохраняется в среднем 5-7 суток. Вызвать тревогу должны признаки поражения различных органов и систем: сыпь на коже, появление склерита, конъюнктивита, сухие, потрескавшиеся и чрезмерно яркие губы. Возможны расстройство стула, боли в животе, рвота. В стационаре мультисистемное поражение подтверждается результатами анализов крови (общего и биохимического), инструментальных исследований. В совокупности это позволяет поставить соответствующий диагноз. Причем во всех случаях однозначно есть связь с коронавирусной инфекцией. У пациентов выявляются антитела, относящиеся к классу М (IgM) или классу G (IgG). В редких случаях бывают еще положительные результаты ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2.

Что касается разных возрастных групп, то мультисистемный воспалительный синдром характерен больше для детей старше 6-8 лет, но это не значит, что у деток помладше он не встречается. Такие случаи также бывают, но значительно реже.

- Как долго у заболевших детей выделяется вирус? По некоторым данным, дети более длительное время могут быть источником заражения для окружающих.

- В первую волну коронавируса на этот счет были одни данные, сегодня представления несколько изменились. Не исключено, что со временем ситуация будет меняться. Вместе с тем на сегодня установлено, что выделение вируса может продолжаться около 10 дней при нетяжелом течении заболевания и до 20 дней - в более тяжелых случаях.

Данные американских коллег, с которыми я недавно ознакомилась, свидетельствуют, что количество РНК (генетического материала) коронавируса в верхних дыхательных путях значительно снижается после появления первых симптомов болезни. То есть ученые подчеркивают, что пациент максимально опасен для окружающих с конца инкубационного периода, когда у него еще нет клинических проявлений, и в первые дни болезни.

Однозначно утверждать, что дети выделяют вирус более длительное время, я бы не стала. По статистике в среднем выделение вируса у них продолжается до 10 дней. Впрочем, бывают случаи, когда результат ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 оказывается положительным и через месяц после перенесенного заболевания. Но это единичные случаи.

В целом многое зависит от тяжести заболевания: при легком течении вирус уходит быстрее, при тяжелом возможно более длительное выделение коронавируса.

- От чего зависит количество вырабатываемых у детей антител? Влияет ли это на возможность повторного заражения?

- По мере накопления информации о коронавирусе мы будем менять свои представления и на этот счет. Вместе с тем на данный момент считается, что у детей, как и у взрослых, уровень антител зависит от тяжести перенесенного заболевания. При бессимптомном или легком течении их вырабатывается меньше, и уходят они быстрее. При тяжелой форме заболевания формируется более напряженный иммунитет.

На сегодняшний день известно, что иммунитет в среднем сохраняется около 3 месяцев, в некоторых случаях - до 6 месяцев. По мере снижения количества антител повторное заражение, безусловно, возможно. Однако такая вероятность также зависит и от других компонентов иммунной системы, которые способны сохранять память о встрече организма с вирусом.

- Если ребенок подхватил коронавирус, значит ли это, что обязательно заболеют остальные члены семьи?

- Нет, конечно, все зависит от вирусной нагрузки и иммунитета членов семьи. Но семейный характер заболевания, конечно же, прослеживается, однако однозначно говорить, что ребенок обязательно станет источником инфекции не стоит.

Мы рекомендуем неспецифические меры профилактики. У пациента должны быть предметы индивидуального пользования (посуда, полотенце и др.), следует как можно чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку. Не лишним будет напомнить о респираторном этикете: при кашле-чихании необходимо прикрывать рот и нос, чтобы не распространять вирус. По возможности соблюдать дистанцию.

Не следует заниматься самолечением. Пациенту необходимо обратиться за медицинской помощью даже при легкой форме заболевания, чтобы избежать в последующем возможных осложнений.

- Должны ли дети носить маски при посещении общественных мест?

- Многие думают, что дети до 10 лет не болеют. Конечно же, болеют. Но чаще всего они бессимптомные носители. Если предстоит посещение общественных мест, даже таким малышам следует носить маску. Родители могут заметить: маленький ребенок постоянно срывает эту маску и не хочет ее носить. Нужно ли в этом случае посещать общественные места? Может лучше их избегать? Если же это необходимо, следует соблюдать физическое дистанцирование в полтора-два метра.

Недавно прочитала статистику российских коллег по итогам скринингового обследования детей разного возраста. Четко отмечено, что у детей даже до 10-13 лет в 40% случаев имелись антитела. Это говорит о том, что они где-то сталкивались с этим вирусом. То есть в очередной раз подчеркивается тот факт, что дети переносят это инфекционное заболевание, как правило, достаточно легко. Тем не менее носить маски при посещении общественных мест им однозначно нужно.

БЕЛТА.-0-

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