Под Лепелем заканчивает работу научный лагерь для талантливой молодежи

3 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В деревне Боровка Лепельского района заканчивает работу научный лагерь для студентов белорусских вузов "Таленавита". Сегодня его участники предложат свои решения в области биотехнологий для улучшения качества жизни человека, сообщили БЕЛТА организаторы проекта.

На протяжении десяти дней в Лепельском районе 25 студентов разрабатывали научные проекты по теме "PRO здоровье: Биотехнологии для качества жизни". За время летней научной смены с молодыми людьми встретились 18 экспертов из белорусских вузов, Национальной академии наук Беларуси и ведущих научно-практических медицинских центров. В программе были мастер-классы, лекции, спортивные и оздоровительные мероприятия. За это время участники разделились на команды и работали над собственными проектами под руководством экспертов-практиков.

Сегодня участники лагеря представят перед членами жюри пять проектов - будут отстаивать их научную актуальность и практическое применение. Некоторые команды отдали предпочтение вопросам борьбы с онкологическими заболеваниями. Оценивать работы будут именитые эксперты из сферы медицины, образования, науки и государственного управления. Среди членов жюри директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор медицинских наук Олег Руммо, главный научный сотрудник Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Ольга Алейникова, ректор Витебского государственного медуниверситета Анатолий Щастный.

"Тренд в сторону биотехнологий становится очевидным: то, что казалось фантастикой 20 лет назад, сегодня уже широко доступно, - отметил директор компании NatiVita Владимир Сычев. - Мы не ставим своей целью получить готовый к реализации проект: за такой короткий срок это нереально. Мы создаем живую научную среду с дискуссиями, общением с экспертами, спорами в командах, чтобы ребята учились думать, как ученые, задавать вопросы и находить нестандартные связи между обычными вещами. Только так совершаются самые невероятные открытия".

Летняя научная смена проводится по программе "Таленавита" и инициативе фармацевтической компании NatiVita при поддержке РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова и Витебского государственного медицинского университета.-0-