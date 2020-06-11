Под Минском презентовали крупный загородный жилой комплекс "Зеленая гавань"

Застройщик "А-100 Девелопмент", известный такими жилыми комплексами, как "Новая Боровая" и "Пирс", презентовал новый загородный проект "Зеленая гавань", расположенный рядом с природным заказником "Стиклево" и единственными в стране гольф-полями чемпионского класса. Это яркий пример организованного и стильного жилого квартала, соединившего в себе природу, современную архитектуру и развитую инфраструктуру.

Свой дом - всего в 10 минутах от шумной столицы

Жилой комплекс "Зеленая гавань" находится в 3,5 километрах от Минска. Соседство природного заказника обеспечивает не только чистый воздух, но и умиротворяющую красоту. В этом и заключается главная идея застройщика относительно этого жилого проекта.

- В свое время именно наша компания показала всей стране, каким должно быть современное жилье в городе - на примере "Новой Боровой". "Зеленая гавань" станет образцом того, каким должен быть современный загородный комплекс. А именно: продуманным, организованным, безопасным. И у человека, который переедет за город к нам, не будет компромиссов: он получает и природу, и уединение, и все необходимое для жизни, к чему он привык в городе, - отметила во время презентации директор ГК "А-100 Девелопмент" Светлана Шевлик.

Строительство современного загородного жилого комплекса началось в конце 2018 года и рассчитано на 10 лет. Объединяет весь комплекс общая концепция, разработанная "А-100 Девелопмент" совместно с британским архитектурным бюро JTP.

Первая очередь строительства - 50 коттеджей - уже завершена.

Это квартал, представленный в единой архитектурной стилистике, с асфальтом, пешеходными дорожками, бульваром, системой безопасности и благоустроенными придомовыми участками. Дома построены по нескольким проектам, объединенным одним стилем. Жилая площадь самого компактного коттеджа - 150 "квадратов", самого большого - 220. Первые жители здесь появятся летом 2020 года.

Уже сейчас ведется строительство следующей очереди жилья - таунхаусов и лайнхаусов - двухэтажного блокированного жилья площадью 123-150 квадратных метров с парковочным местом и небольшим участком земли. А уже в конце июня 2020 года в продажу поступят дома с квартирами. По словам представителей "А-100 Девелопмент", высотность таких домов низкая и средняя, будет расти по мере строительства комплекса - от 2 до 7 этажей. Ориентировочная стоимость квадратного метра в квартирах - 1300-1400 долларов.

Например, к строительству урбан-вилл здесь уже приступили. Ориентировочная цена квадратного метра - 1300−1400 долларов.

К 2030 году на территории в 220 гектаров уже будут жить 16 000 человек.

Сад, школа, поликлиника и даже фермерский рынок

Только лишь строительством жилья компания "А-100 Девелопмент" решила не ограничиваться. Застройщик намерен создать здесь развитую и продуманную инфраструктуру - социальную и коммерческую. В планах - детские сады, школы, поликлиника, торговый центр и разнообразные магазины, фитнес-центр, салоны красоты, кафе и рестораны, бассейн, аптека, фермерский рынок и многое другое. Первый детский сад уже проектируется, его открытие запланировано на 2023 год.

Создадут в новом комплексе и условия для ЗОЖ, оборудуют спортивные станции и детские площадки, построят скверы и бульвары, а внутри центрального парка обещают отвести продумать места для отдыха: установить беседки, организовать игровые и барбекю зоны.

- Во всех загородных поселках человек вынужден жертвовать социальными благами. Сегодня в стране нет загородных комплексов со всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни. "Зеленая гавань" станет первым подобным примером, - добавила Светлана Шевлик. - Кроме того, у нас есть показательный пример того, как можно создать инфраструктуру с нуля - "Новая Боровая".

Вопрос безопасности застройщик также решит по примеру своих предыдущих проектов: камеры видеонаблюдения без слепых зон по всей территории комплекса, закрытые дворы и установка шлагбаумов. За эксплуатацию территории, а также ее обслуживание (поддержка чистоты, уход за газонами, вывоз мусора) отвечает собственная управляющая компания "А-100 Комфорт".

ЖК "Зеленая гавань" относится к категории гольф-недвижимости - тип жилого комплекса, который строится вблизи профессиональных гольф-полей. Во всем мире такое жилье высоко котируется и пользуется спросом, поскольку поля для гольфа всегда строятся в самых живописных местах с хорошей экологией.

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