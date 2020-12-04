Под председательством Беларуси в Женеве обсудили обезвреживание боеприпасов времен войны

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под председательством постоянного представителя Беларуси при Отделении ООН в Женеве Юрия Амбразевича прошли консультации в рамках Протокола V к Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Постоянном представительстве Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Во время консультаций государства обсудили организационные вопросы подготовки 14-го Совещания сторон протокола и последующих мероприятий, рассмотрели предварительный проект итогового документа Совещания сторон.

Протокол V касается обезвреживания взрывоопасных пережитков войны - неразорвавшихся и оставленных взрывоопасных боеприпасов. Документом предусматриваются обязанности государств-участников по разминированию, удалению или уничтожению взрывоопасных предметов, а также по установлению и укреплению международного сотрудничества в этих целях.

Для Беларуси вопрос очистки территории от взрывоопасных пережитков Первой и Второй мировых войн по-прежнему сохраняет актуальность. За период с декабря 2019 года силами белорусских саперов обезврежено около 5 тыс. неразорвавшихся бомб, снарядов и других боеприпасов тех времен.-0-