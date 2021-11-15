Под председательством Беларуси в Женеве прошло заседание неформальной группы присоединяющихся к ВТО стран

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под председательством постоянного представителя Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Амбразевича прошло очередное заседание неформальной группы присоединяющихся к ВТО стран. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Постоянном представительстве нашей страны при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

В заседании приняла участие генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, которая проинформировала делегации о ходе подготовки к 12-й Министерской конференции ВТО, достижениях и актуальных тенденциях в работе организации. Генеральный директор заверила, что дальнейшее расширение продолжает оставаться одним из приоритетных направлений деятельности организации и призвала членов группы продолжить активное взаимодействие с участниками ВТО по всем переговорным направлениям в рамках процесса присоединения.

Выступая в национальном качестве, Юрий Амбразевич привлек внимание участников заседания к проблеме применения западными странами односторонних принудительных мер, не соответствующих международному праву и подрывающих международную торговую систему. Такие неправомерные действия ограничивают возможности государств, находящихся под санкционным давлением, в устойчивом развитии, нарушают экономические и социальные права граждан этих государств.

Юрий Амбразевич обратился к генеральному директору ВТО с призывом на уровне организации отреагировать на эту негативную международную тенденцию, признав нелегитимный и вредоносный характер санкционных мер.

Белорусский представитель отметил, что присоединение Беларуси к ВТО открывает дорогу для оформления членства Евразийского экономического союза в организации. Белорусская сторона убеждена, что устойчивое восстановление и развитие неразрывно связано с укреплением региональных интеграционных объединений и налаживания сотрудничества между ними. В этой связи присоединение ЕАЭС к ВТО, как союза, представляющего собой крупный рынок, функционирующий по единым правилам, могло бы стать значимой вехой для развития регионального измерения в организации.

Делегации обменялись мнениями об ожиданиях от Министерской конференции и особенностях продвижения переговоров по присоединению к ВТО в условиях пандемии COVID-19. В ходе дискуссии была подчеркнута важность вовлечения присоединяющихся стран в многостороннее взаимодействие в рамках ВТО, которое имеет ценность не только как средство продвижения переговоров по присоединению, но и как возможность внести свой вклад в работу организации.-0-