Под знаком качества. От "Зари" до "Луча"

История знаменитого на весь Советский Союз и за его пределами часового завода "Луч" началась в далеком 1953-м: руководители советской промышленности решили, что в БССР необходимо организовать производство женских наручных часов. В те времена в СССР часовых производств было немало, но вот с женскими наручными часами была проблема. Сначала было организовано предприятие на базе российского завода "Заря", и только потом оно было переименовано в "Луч", - рассказывает ветеран "Луча", работник с 1979 года, Лариса Андреевна Пронина. А первая мужская коллекция увидела свет только в 1962 году.

Минские часы в советское время пользовались огромной популярностью: бывали даже времена, когда, как вспоминает Лариса Андреевна, склад готовой продукции был пустой. Более того, тогда на заводе работало рекордное число сотрудников — около 9700 человек, и даже они не могли свободно приобрести часы: приходилось ждать своей очереди по записи. И популярность была большой не только на внутреннем рынке: около 50% продукции поставлялось за рубеж. Потребность самой белорусской республики в в те времена составляла около 300 тысяч часов в год. А пик производства был в 1994 году — было выпущено 14 млн. единиц. Сначала производство было ориентировано только на механические часы. Но позже, в 1979 году, было создано бюро по производству электронно-механических моделей: руководство завода понимало, что за ними — будущее. И действительно, сегодня электронно-механические часы наиболее популярны, они не требуют ежедневного подзавода, просты и надежны в эксплуатации. Но традиции и популярность прошлых лет дают о себе знать: завод коллекцией "Ретро" возродил производство популярных моделей минувшей эпохи. Только внутри многих полюбившихся потребителям часов скрываются уже современные кварцевые механизмы: такой вот удачный симбиоз прошлого и будущего: "Луч" сегодня может похвастаться практически 100%-й локализацией производства.

Как рассказала Лариса Андреевна, для сборки механических часов закупается только заводная пружина, все остальное — собственного производства. А в состав механизма современных механических часов входит около 130 деталей! Так называемый "волосок" завод производит не только для себя, но поставляет на экспорт в Швейцарию и Россию: согласитесь, серьезный показатель качества комплектующих. И во времена БССР, и сегодня завод придерживается своего главного ориентира — качество продукции. Несмотря на то, что технологии производства развиваются, часы, сделанные в советское время, отличаются основательностью и надежностью. В сервисный центр завода иногда попадают на профилактический ремонт 30-летние модели — это самый главный показатель качества производства и сборки того времени. К сожалению, уже не на все модели выпускавшихся раньше часов на заводе есть запчасти — время идет вперед. Ветераны производства еще помнят время, когда за смену бригада сборщиков собирала 800 штук часов. А с появлением робототехнических комплексов собственной разработки в 80-е годы эта цифра выросла до 4500! Эти линии сохранены и работоспособны и по сей день, здесь изобрести велосипед сложно. Сегодня наблюдается мировая тенденция к удешевлению товаров в производстве, что неизбежно ведет к снижению срока службы и надежности. Но на "Луче" такой тенденции нет: работники искренне переживают за свою продукцию и, как сказала Лариса Андреевна, хотят ею гордиться. Весь коллектив: от тех, кто производит комплектующие, до сборщиков, делает все, чтобы поддерживать и развивать лучшие традиции, которые зародились еще во времена БССР.

С цифровой точностью

Первые электронные наручные часы в Советском Союзе были выпущены в 1973 году в Белоруссии, на минском заводе "Электроника". Это был настоящий прорыв в отечественной промышленности: многим такие технологии казались космическими. Для первых счастливых обладателей таких часов это были не просто часы, а дорогой аксессуар и показатель высокого статуса. Еще бы: многие еще помнят стоимость первых наручных "Электроник" (под названием "Твист 2Б", "Поле 4"), которая составляла 140 рублей. Это было сравнимо со средней зарплатой по республике! Массовый выпуск электронных наручных часов минского завода продолжался до 2012 года...

- Сегодня, в век всевозможных гаджетов, часы отодвинулись на второй план, - рассуждает Александр Лазаревич Кривцов, начальник отдела сервисного обслуживания и анализа отказов изделий, работающий на предприятии с 1973 года.

Александр Кривцов

- Если раньше наручные часы, да еще электронные, были статусным прибором измерения времени, то сегодня они, по сути, сохранили лишь одну функцию — подчеркнуть свое особое положение в обществе. Зачастую многие также видят сегодня в часах аксессуар для дополнения предметов одежды, имея в своей коллекции множество моделей для разных вариантов. Это основная причина снижения популярности часов. Некоторые считают, что наша продукция не выдерживала конкуренции с дешевыми азиатскими производителями, — это неправда. Очень даже выдерживала, в особенности по отношению к такому важнейшему параметру, как цена-качество. Изменения на мировом рынке в целом, уход в гаджеты, пересмотр потребителями основного предназначения часов — вот основные причины падения популярности. А насчет качества можете быть спокойны: на заводе работал собственный испытательный центр, который я долгое время возглавлял, и часы выдерживали 38 видов испытаний.

"Старожил" предприятия считает себя настоящим приверженцем знаменитой марки и с особой гордостью демонстрирует часы, которые служат ему верой и правдой более 20 лет — это знаменитая "Электроника — 79": Действительно, как говорится, лучшее — враг хорошего.

Эти часы вскоре побывают на околоземной орбите. В 1981 году космонавт Владимир Коваленок вернет их на завод в целости и сохранности — они успешно прошли все испытания в экстремальных условиях космоса.

- Цены на наши часы постепенно снижались, они стали массовым продуктом, - продолжает свой рассказ Александр Лазаревич. - В конце 70-х популярные модели стоили уже около 80 рублей, а в конце 80-х — около 45-50. Многие, в том числе и работники завода, с удовольствием покупали их.

Большинство комплектующих были минского производства. Но некоторые мы закупали у других предприятий: кварцевый резонатор — в Москве, элементы питания — в Новосибирске, пьезокерамические элементы для звуковых устройств — в Волгограде. На заводе удалось добиться погрешности суточного хода в 0,1 секунды — это означает, что часы за десять дней могли отставать или спешить не более, чем на 1 секунду. А главным "козырем" знаменитой серии "Электроника 5" стала АЦНХ — автоматическая цифровая настройка хода. Благодаря этой функции часы можно было регулировать так, чтобы они сами корректировали погрешность, - это стало настоящим технологическим прорывом. О качестве и долговечности "Электроники" можно судить и по реальным историям из жизни. Завод до сих пор периодически получает письма от покупателей, в которых они просят то стекло заменить, то элемент питания, и речь идет о 20-30 летних экземплярах! А один случай вообще уникальный: как-то владелец часов из России поинтересовался, где можно купить новую "Электронику". Оказалось, часы спасли ему руку от случайного удара топором, представляете? Мы уважаем своих покупателей, и стараемся в каждом конкретном случае разобраться и помочь, чем возможно.

Сегодня завод уже не производит наручных электронных часов, но продолжает выпускать офисные, настенные, настольные, информационные табло со всевозможными функциями, и другую электронную продукцию. Но, как сказал Александр Лазаревич, технологический процесс выпуска знаменитых часов не утрачен: если ситуация на рынке изменится, покупатели смогут опять увидеть на прилавках магазинов легендарную "Электронику".