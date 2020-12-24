Подарим детям возможности: Parimatch Foundation делает подарки к Новому году

В преддверии Нового 2021 года международный благотворительный фонд Parimatch Foundation осуществил спортивные мечты детей и поддержал их стремление провести следующий год физически активно, вне зависимости от социального статуса и обстоятельств.

19 декабря в рамках программы "Yes, I can!" Parimatch Foundation учредил стипендию для троих детей с аутизмом. Кастусь Жибуль, Валера Зубковский и Илья Волошко получили возможность заниматься плаванием в инклюзивной группе в сопровождении индивидуального тренера и психолога.

Остальным детям из инклюзивной группы вручены новогодние тематические подарки. Руководство проекта совместно с представителями фонда, а также тренерским составом, психологами и родителями провели совместную открытую тренировку с особым настроением.

Другая программа, начатая в 2020 году, – "Спортивный наставник". Она направлена на помощь детям из социально незащищенных семей посредством вовлечения в спорт. Так, 21 и 23 декабря состоялась встреча с двумя многодетными семьями из Минска. Большой настольный футбол и экипировку для занятий спортом получили в качестве новогодних подарков дети из детских садов (ясли-сад № 84 г.Минска, ясли-сад №403 г.Минска).

Еще одна инициатива в рамках программы была организована 22 декабря. Представители фонда Parimatch Foundation посетили детский сад №34 города Могилева. В дошкольном образовательном учреждении есть группы и для детей с особенностями психофизического развития, чьи потребности выходят за границы условной общепринятой нормы. Спортивный инвентарь (велотренажеры, мячи, спортивные дорожки), переданный детскому саду, поможет в проведении учебно-тренировочного процесса.

Программы благотворительного фонда Parimatch Foundation ориентированы на развитие и популяризацию спорта с целью повышения физической активности детей, в том числе с особенностями развития и инвалидностью. А мотивационные встречи со спортсменами и педагогами являются залогом развития лидерских качеств и уверенности в себе.

В 2021 году команда фонда Parimatch Foundation планирует активно развивать программы "Спортивный наставник" и "Yes, I can!" для того, чтобы еще больше детей получили возможность реализовать свой потенциал и регулярно заниматься спортом в профессиональных клубах и академиях.

Parimatch Foundation – международный благотворительный фонд, созданный холдингом Parimatch в 2019 году. Его миссия – способствовать повышению благосостояния и здоровья сообщества через обучение и привлечение детей к занятиям спортом, предоставляя равные возможности для каждого. Глобальная цель Parimatch Foundation – объединить бизнес, государственный сектор и общественные организации для решения конкретных социальных проблем.

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