Подарки для столичного Центра коррекционно-развивающего обучения приготовил Беларусбанк

По инициативе члена Совета Республики Национального собрания, председателя правления Беларусбанка Виктора Ананича у малышей из Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Московского района Минска после ремонта появились удобные и комфортные комнаты для прохождения реабилитации.

Сертификат на сумму 25 600 белорусских рублей для укрепления материально-технической базы учреждения руководству Центра Виктор Ананич передал в рамках благотворительного проекта "Вектор доброты" и уже стартовавшей и набирающей обороты республиканской акции "Наши дети".

– Надеюсь, благодаря нашей поддержке малышам, которые находятся в Центре, станет комфортнее и уютнее. И у каждого из них в жизни в новом году непременно произойдет чудо, – сказал, вручая сертификат, Виктор Ананич. – Особая моя признательность персоналу ЦКРОиР за заботу и огромный вклад в развитие и реабилитацию детей. Всегда восхищаюсь большим сердцем, доброй душой и безграничным терпением работников подобных учреждений".

В мероприятии приняла участие глава Администрации Московского района столицы Татьяна Колядко. Присоединилась к акции и Объединенная организация Белорусского союза женщин банка, представительницы которой передали Центру развивающие игры и игрушки.

До конца года крупнейший банк страны и его общественные организации традиционно планируют провести еще ряд благотворительных мероприятий, направленных на развитие и поддержку детей.

Информационный партнер Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА