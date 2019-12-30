Подарки от Минэкономики получили воспитанники детского дома-интерната в Минске

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив Министерства экономики присоединился к республиканской благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

В декабре среди сотрудников министерства был организован добровольный сбор средств для подшефного детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, помощь которому коллектив Минэкономики оказывает уже 10 лет.

Сегодня первый заместитель министра экономики Александр Червяков и другие сотрудники министерства посетили детский дом-интернат, приняли участие в подготовленном ребятами и их воспитателями утреннике и вручили подарки - комплекты пижам для воспитанников детского дома, наборы фруктов и конфет.

Спонсорскую помощь к празднику детскому дому оказал Беларусбанк.

Воспитанники интерната в свою очередь поздравили гостей с Новым годом, вручив им подарки - украшения, сделанные собственными руками.

Благотворительная акция "Наши дети" в этом году началась в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Во время акции руководители органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские учреждения и больницы, опекунские и приемные семьи, чтобы вручить детям подарки и поздравить их с новогодними праздниками. Благотворительный марафон проводится по инициативе главы государства.-0-

Фото Министерства экономики