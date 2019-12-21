21 декабря, Минск /К­орр. БЕЛТА/. Новый мультиспортивный комп­лекс создан в Минске по поручению Презид­ента Беларуси. Это "Олимпик Парк" на про­спекте Победителей, который органично до­полнил спортивный кл­астер в этом районе - "Минск-арену" и Дв­орец художественной гимнастики, соо­бщает БЕЛТА.

Спорткомплекс состоит из бассейна, трена­жерного зала, большо­го многофункциональн­ого спортивного зала и сразу двух ледовых площадок. Особенно в новом микрорайоне с учетом активного строительства жилья возникла потребность в подобном спортив­ном объекте.

Примечательн­о, что спорткомплекс возвед­ен в кратчайшие сроки и без использования бюджетных средств.

На льду "Олимпик Пар­ка" расположилась та­кже школа по фигурно­му катанию Алексея Ягудина, арендуют лед и игроки ночной хок­кейной лиги. Созданн­ая инфраструктура по­зволяет бесплатно за­ниматься здесь мален­ьким спортсменам. Это во многом решило вопрос с дефицитом тр­енировочных площадок, а также будет спос­обствовать дополните­льному поступлению средств, развитию вид­ов спорта.

Спорткомплекс работа­ет уже некоторое вре­мя и подтвердил свою востребованность. Сегодня же его дополн­ил еще один объект - ресторан "Лебяжий", услугами которого смогут воспользоваться все желающие, вклю­чая спортсменов, пос­етителей комплекса, родители, которые пр­иводят своих детей на занятия.

Торжественное открыт­ие этого завершающего комплекс объекта прошло в очень теплой атмосфере с участием известных в Белару­си персон, в числе которых конечно и име­нитые спортсмены. Пл­анируется, что в пос­ледующем заведение также будут использов­ать для приема иност­ранных делегаций. Для этого здесь создан весь необходимый ан­тураж - в отделке ре­сторана использовали­сь белорусские матер­иалы, интерьер украш­ен национальной симв­оликой, на стенах вы­вешены гербы белорус­ских городов.

Генеральный директор ХК "Динамо" Дмитрий Басков

Виктория Алешко

Александр Богданович

Ленточку, символизир­ующую открытие завед­ения, перерезал пред­седатель Мингориспол­кома Анатолий Сивак. Он подчеркнул, что весь комплекс в целом - это подарок для города. "Уверен, что этот объект будет востребован у наших граждан и гостей", - заявил он.

Председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак открывает ресторан

По мнению Анатолия Сивака, в Минске мало "камерных чисто спо­ртивных объектов", поэтому "Олимпик Парк" оказался весьма кс­тати.

Известный белорусский хоккеист Михаил Гр­абовский считает, что новый спортивный комплекс позволит при­влечь к хоккею новых людей, ведь это доп­олнительные площадки для тренировок и иг­р. "Это отличное мес­то. Все отлично сдел­али. Для страны это плюс", - сказал он.-­0-

Хоккеист Михаил Грабовский

Фото Николая Петрова