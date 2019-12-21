21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый мультиспортивный комплекс создан в Минске по поручению Президента Беларуси. Это "Олимпик Парк" на проспекте Победителей, который органично дополнил спортивный кластер в этом районе - "Минск-арену" и Дворец художественной гимнастики, сообщает БЕЛТА.
Спорткомплекс состоит из бассейна, тренажерного зала, большого многофункционального спортивного зала и сразу двух ледовых площадок. Особенно в новом микрорайоне с учетом активного строительства жилья возникла потребность в подобном спортивном объекте.
Примечательно, что спорткомплекс возведен в кратчайшие сроки и без использования бюджетных средств.
На льду "Олимпик Парка" расположилась также школа по фигурному катанию Алексея Ягудина, арендуют лед и игроки ночной хоккейной лиги. Созданная инфраструктура позволяет бесплатно заниматься здесь маленьким спортсменам. Это во многом решило вопрос с дефицитом тренировочных площадок, а также будет способствовать дополнительному поступлению средств, развитию видов спорта.
Спорткомплекс работает уже некоторое время и подтвердил свою востребованность. Сегодня же его дополнил еще один объект - ресторан "Лебяжий", услугами которого смогут воспользоваться все желающие, включая спортсменов, посетителей комплекса, родители, которые приводят своих детей на занятия.
Торжественное открытие этого завершающего комплекс объекта прошло в очень теплой атмосфере с участием известных в Беларуси персон, в числе которых конечно и именитые спортсмены. Планируется, что в последующем заведение также будут использовать для приема иностранных делегаций. Для этого здесь создан весь необходимый антураж - в отделке ресторана использовались белорусские материалы, интерьер украшен национальной символикой, на стенах вывешены гербы белорусских городов.
Ленточку, символизирующую открытие заведения, перерезал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. Он подчеркнул, что весь комплекс в целом - это подарок для города. "Уверен, что этот объект будет востребован у наших граждан и гостей", - заявил он.
По мнению Анатолия Сивака, в Минске мало "камерных чисто спортивных объектов", поэтому "Олимпик Парк" оказался весьма кстати.
Известный белорусский хоккеист Михаил Грабовский считает, что новый спортивный комплекс позволит привлечь к хоккею новых людей, ведь это дополнительные площадки для тренировок и игр. "Это отличное место. Все отлично сделали. Для страны это плюс", - сказал он.-0-
Фото Николая Петрова