Подарок к Новому году: 100 000 рублей, новая машина или квартира от Белагропромбанка!

Мы продолжаем делиться с вами эмоциями победителей и напоминаем, что каждый может принять участие в трех рекламных играх Белагропромбанка – "Заработай на заначке!", "Тачка за заначку!", "Квартира за заначку!". И выиграть деньги, машину или даже квартиру в Минске!

Напомним правила: чтобы принять участие в игре "Заработай на заначке!", нужно заключить договор безотзывного банковского вклада в иностранной валюте на сумму не менее 3 500 долларов США, 2 500 евро или 150 000 российских рублей на срок от 95 дней в Белагропромбанке с 1 октября по 31 декабря 2020 года. У каждого участника есть шанс выиграть не только главный приз 100 000 белорусских рублей, но и один из 10 дополнительных призов – 1 000 белорусских рублей.

Обладателем главного приза очередного розыгрыша игры "Заработай на заначке!" на прошлой неделе стал Шерех Максим из Речицы. Максим до конца не верил своему счастью и очень благодарен сотрудницам Речицкого отделения Белагропромбанка, которые порекомендовали ему принять участие в рекламной игре.

– Я работаю инженером в Речице, мне 36 лет, – рассказал Максим (выигрыш 100 000 белорусских рублей). – Увидел рекламу и решил принять участие, но сначала посовещался с женой. Мы рассудили, что вклад и игра одновременно – это совмещение приятного с полезным. О выигрыше узнал от брата, он мне позвонил, но я не поверил ему сначала: решил, что посчастливилось однофамильцу. Потом позвонил друг – и вот тут я решил проверить самостоятельно. И да! Я выиграл!

Супруга Максима находилась в этот счастливый момент рядом, но тоже вначале не поверила в выигрыш. Конечно, радости не было предела, когда семья Шерехов на 100% убедилась в своей победе.

– Мы давно задумывались о своем доме, так что деньги пойдут туда, скорее всего, – поделился планами вкладчик Белагропромбанка и добавил: – Хочу пожелать, чтобы выиграл тот, кому очень необходимо. Главное – верить в победу, я простой человек и теперь считаю себя еще и удачливым!

Также продолжается рекламная игра "Тачка за заначку!", в которой можно выиграть один из стильных кроссоверов Geely Emgrand X7. Для этого нужно оформить такой же вклад на 185 дней с 1 ноября по 31 декабря 2020 года.

На новеньком Geely Emgrand X7 уехала в этот раз пенсионерка из Минска – Домосканова Нина Евгеньевна. Она пообещала по такому поводу даже сдать на права.

Вручили главный приз рекламной игры "Тачка за заначку!" очередному счастливчику – Нине Евгеньевне Домоскановой из Минска

Нина Домосканова – победитель игры Белагропромбанка "Тачка за заначку!"

– Я глубокая пенсионерка (улыбается), мне 72 года, и в этом банке я обслуживаюсь давно, точно более 10 лет, – поделилась вкладчица Нина Евгеньевна (приз – автомобиль Geely Emgrand X7). – Я подошла к девушке в Белагропромбанке, она мне рекомендовала поиграть. А я ей ответила: "Девушка, я за 72 года ничего не выиграла, чего мне с вами играть!" Но она меня убедила, и я ей обязана.

В тот же день, когда зарегистрировалась в игре, Нина Евгеньевна следить за ней перестала – не рассчитывала на приз, тем более такой крупный. Еще неделю назад думала, как будет готовиться к Новому году, выбирала подарки для родных. Сделала и вклад в Белагропромбанке – на будущее. А сегодня – уже владелица автомобиля!

Ведущий шоу "Вечерний ураган призов" Георгий Колдун и директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка Анна Свистунова поздравили очередного победителя рекламной игры банка

– О моей удаче я узнала от подруги из Мозыря, а ей позвонила соседка. Меня поздравляют, а я и значения не придала, не поверила, говорю: "Ты с ума сошла, что я выиграла?" А она отвечает, мол, была игра, там Георгий Колдун сказал, что ты выиграла. У меня Zala (видеосервис от Белтелеком), я перемотала – и действительно, Колдун назвал мою фамилию, было так волнительно! Я до последнего не понимала, что это правда. Вообще не придала этой игре значения. Машину я не вожу, но, если такое дело, рискну обязательно, заскочу в последний вагон и сдам на права! – подытожила вкладчица.

Директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка Анна Свистунова в интервью телеканалу ОНТ рассказала о предстоящих розыгрышах

Анна Свистунова, директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка, поздравила победителя рекламной игры "Тачка за заначку!" Нину Домосканову и отметила:

– Сейчас мы находимся в самом центре урагана призов от Белагропромбанка. Победителем может стать каждый. Уже 10 наших клиентов стали обладателями главного приза – 100 000 белорусских рублей. При этом 100 победителей получили поощрительные призы в размере 1 000 белорусских рублей. 5 из 8 автомобилей уже уехали к своим обладателям. И уже состоялся первый розыгрыш квартиры – одной из четырех. Правила участия в рекламных играх Белагропромбанка просты, вложить заначку выгодно можно в любом отделении банка.

В студии "Вечерний ураган призов" еженедельно беседуем с нашими победителями

Пятый кроссовер Geely Emgrand X7 рекламной игры "Тачка за заначку!" по результатам очередного розыгрыша достался Боровой Наталье Вениаминовне, обладателем главного приза 10-го розыгрыша рекламной игры "Заработай на заначке!" – 100 000 белорусских рублей – стала Лустова Валентина Александровна.

А победителями 10-го розыгрыша рекламной игры "Заработай на заначке!", которые выиграли поощрительные призы по 1 000 белорусских рублей, стали:

Иваньков Василий Петрович

Голуб Марина Федоровна

Мухамад Виктория Федоровна

Хвойницкий Виктор Антонович

Малевич Юрий Валерьевич

Сымонович Михаил Михайлович

Липай Ольга Анатольевна

Тарасовец Григорий Федорович

Карчевская Людмила Ивановна

Морозова Виктория Викторовна

ВНИМАНИЕ! 16 декабря состоялся первый розыгрыш квартиры в Минске! Первым счастливчиком рекламной игры Белагропромбанка "Квартира за заначку!" стал Гинзбург Даниил Игоревич.

Напоминаем, чтобы принять участие в рекламной игре "Квартира за заначку!" и выиграть квартиру, нужно оформить такой же вклад на 185 дней в период с 1 декабря по 31 декабря. Спешите – мы разыграем еще три квартиры!

Розыгрыши рекламных игр Белагропромбанка проходят каждую среду в 21.00 на телеканале "НТВ-Беларусь" в прямом эфире программы "Вечерний ураган призов", а также на YouTube-канале Белагропромбанка.

Друзья! Размещайте несколько вкладов, чтобы увеличить шансы на выигрыш, и вам обязательно повезет!

Рекламная игра "Заработай на заначке!"

Период проведения: с 1 октября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3860 выдано МАРТ РБ 25.09.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

Рекламная игра "Тачка за заначку!"

Период проведения: с 1 ноября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3873 выдано МАРТ РБ 21.10.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

Рекламная игра "Квартира за заначку!"

Период проведения: с 1 декабря 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3900 выдано МАРТ РБ 27.11.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

ОАО "Белагропромбанк". УНП 100693551.

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