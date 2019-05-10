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Подарок к празднику! "Евроопт" открыл в Барановичах 800-й магазин

Общество 10.05.2019 | 08:50
Юбилейный магазин "Евроопт" открылся в Барановичах на улице Текстильная,14А
Юбилейный магазин "Евроопт" открылся в Барановичах на улице Текстильная,14А

9 мая в городе Барановичи произошло событие, знаковое не только для самого города, но и для торговой сети "Евроопт". В день, который имеет важное значение для нашей страны, на улице Текстильная,14А свои двери для покупателей распахнул 800-й магазин белорусского ретейлера. Современный просторный гипермаркет стал самым большим торговым объектом сети в районном центре.

ОТКРЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ

В Барановичах сегодня проживает почти 200 тысяч человек, и этот город, входящий в Брестскую область, является крупным административным центром, где хорошо развита сфера торговли. За последние годы свои магазины здесь открыли многие национальные операторы розницы.

Красную ленту торжественно перерезали операционный директор сети "Евроопт" Владлен Атрошкин и начальник отдела торговли и услуг Барановичского горисполкома Татьяна Осос
Красную ленту торжественно перерезали операционный директор сети "Евроопт" Владлен Атрошкин и начальник отдела торговли и услуг Барановичского горисполкома Татьяна Осос

Но вклад "Евроопт" в развитие торгового обслуживания жителей города стоит выделить особенно — гипермаркет стал 16-й торговым объектом сети в Барановичах. Сервис, ассортимент и цены магазинов в стильных графитово-зеленых цветах хорошо знакомы горожанам, и поэтому на церемонии открытия юбилейного магазина было впечатляюще многолюдно. Это событие в Барановичах очень ждали!

Жители города и района с нетерпением ждали открытия "Евроопт"!
Жители города и района с нетерпением ждали открытия "Евроопт"!

Многие пришли целыми семьями, и "Евроопт" позаботился о том, чтобы открытие юбилейного магазина принесло покупателям только приятные эмоции. Сюрпризы и подарки, концерт с исполнением народных, военных и эстрадных песен и выступлением известного пародиста, а также дегустационные зоны с вкусными угощениями и специальная программа для самых маленьких... Праздничное настроение всем присутствующим было гарантировано!

В честь открытия юбилейного магазина "Евроопт" подготовил для жителей Барановичей настоящий праздник — с концертом, дегустациями и подарками!
В честь открытия юбилейного магазина "Евроопт" подготовил для жителей Барановичей настоящий праздник — с концертом, дегустациями и подарками!

Специальная программа ждала и самых маленьких!
Специальная программа ждала и самых маленьких!

Прекрасные дамы получили приятный комплимент – красивую розу!
Прекрасные дамы получили приятный комплимент – красивую розу!

Открытие крупного торгового объекта имеет важное значение для любого населенного пункта. Как в плане роста товарооборота в регионе, а значит, и налоговых поступлений в местный бюджет, так и в части создания новых рабочих мест. Кстати, в гипермаркете "Евроопт" их 135. Поэтому совсем не удивительно, что участие в юбилейном открытии принял  представитель местной власти — начальник отдела торговли и услуг Барановичского городского исполнительного комитета Татьяна Осос.

Начальник отдела торговли и услуг Барановичского горисполкома Татьяна Осос: "Присутствие крупного розничного оператора вносит большой вклад в экономику города и способствует развитию конкуренции, что выгодно для покупателя"
Начальник отдела торговли и услуг Барановичского горисполкома Татьяна Осос: "Присутствие крупного розничного оператора вносит большой вклад в экономику города и способствует развитию конкуренции, что выгодно для покупателя"

— Я хочу поздравить всех с самым главным праздником — Днем Победы, и так совпало, что в этот день в городе Барановичи открывается 16-й магазин торговой сети "Евроопт". Открытие магазина — это всегда радость. Радость для покупателей, которые могут увидеть, как представлена современная торговля, сделать выбор, увидеть новый товар. Здесь оборудована интересная зона фуд-корта, где можно отдохнуть. В городе создаются рабочие места — это тоже важно, потому что более ста человек получили желанную работу, и я уверена, что здесь достойная заработная плата и хороший социальный пакет, — подчеркнула представитель горисполкома.

Татьяна Осос отметила весомый вклад крупного розничного оператора в экономику Барановичей и развитие здоровой конкуренции на рынке торговли.

— В нашем городе около 19% розничного товарооборота продовольственных товаров составляет доля сети "Евроопт". Здоровая и честная конкуренция между крупными ретейлерами направлена на снижение цен. Это очень выгодно для потребителя, он от этого только выигрывает, — подчеркнула начальник отдела торговли и услуг Барановичского горисполкома.

ФОРМАТ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Открытие гипермаркета "Евроопт" для Барановичей стало выходом на совершенно новый уровень торгового сервиса.

В торговом зале в день открытия царил настоящий ажиотаж!
В торговом зале в день открытия царил настоящий ажиотаж!

Торговая площадь объекта составляет почти 2 000 кв.м, что позволяет разместить более 20 тысяч различных товаров: это хлебобулочные и колбасные изделия, мясо и рыба, молочные продукты, бакалея, овощи и фрукты, хозяйственные мелочи, бытовая химия и косметика, товары по уходу за детьми и для домашних животных, а также многое другое.

Просторный торговый зал позволяет предложить покупателям огромный выбор товаров — более 20 000 товарных позиций!
Просторный торговый зал позволяет предложить покупателям огромный выбор товаров — более 20 000 товарных позиций!

Не будем забывать и о традиционных для крупных торговых объектов "Евроопт" бонусах, таких как большой выбор полуфабрикатов, аппетитная готовая кулинария, румяная курочка гриль и ароматная свежая выпечка.

Различные полуфабрикаты, аппетитная готовая кулинария, румяная курочка гриль и ароматная свежая выпечка — все это также доступно покупателям гипермаркета!
Различные полуфабрикаты, аппетитная готовая кулинария, румяная курочка гриль и ароматная свежая выпечка — все это также доступно покупателям гипермаркета!

Кстати, быстро и вкусно перекусить можно и прямо в гипермаркете — здесь организован уютный фуд-корт, где продаются готовые блюда, в том числе суши и пицца.

Подкрепиться можно на уютном фуд-корте, где продаются готовые блюда, в том числе суши и пицца
Подкрепиться можно на уютном фуд-корте, где продаются готовые блюда, в том числе суши и пицца

Еще одно преимущество нового объекта — цветочный отдел с большим ассортиментом цветов по низким ценам и профессиональным флористом. А это значит, что каждый желающий теперь, совершая покупки, может заодно приобрести букет или цветочную композицию.

Время работы гипермаркета — с 9:00 до 23:00, без выходных, что позволит купить нужные товары в любое время, по какому бы графику ни приходилось трудиться. Наконец, 14 касс (включая по одной в цветочном и табачном отделах) гарантируют, что покупки будут сделаны максимально быстро и комфортно.

Словом, таких магазинов в Барановичах еще не было! И у покупателей просто глаза разбегались от изобилия товаров и новых возможностей. Тем более что цены так и манили, особенно на товары, участвующие в традиционных акциях сети "Красная цена" и "Неделя брендов".

Цены так и манили, особенно на товары, участвующие в традиционных акциях сети "Красная цена" и "Неделя брендов"!
Цены так и манили, особенно на товары, участвующие в традиционных акциях сети "Красная цена" и "Неделя брендов"!

Не будем забывать и про возможность принять участие в популярной игре "Удача в придачу!". А что такое удача, жителям Барановичей известно не понаслышке: в их копилке суперпризов уже 9 автомобилей и столичная квартира.

Остаться без покупок было просто невозможно!
Остаться без покупок было просто невозможно!

Учитывая все это, остаться с пустой корзинкой или тележкой было просто невозможно!

Тамара Михайловна с внучкой Дианой: "Очень впечатляет ассортимент, интерьер шикарный, у нас такого магазина не было. Думаю, мы станем постоянными покупателями"
Тамара Михайловна с внучкой Дианой: "Очень впечатляет ассортимент, интерьер шикарный, у нас такого магазина не было. Думаю, мы станем постоянными покупателями"

— Магазины "Евроопт" мы посещаем регулярно. Это 800-й магазин, и нам очень приятно, что он открылся именно в нашем городе, да еще в такой знаменательный для нас день — День Победы, — рассказала Тамара Михайловна, которая заглянула на открытие с внучкой Дианой. — Очень впечатляет ассортимент, интерьер шикарный, у нас такого магазина не было. Думаю, мы станем постоянными покупателями. Сегодня планируем купить тортик, шампанское и посмотреть из мясного что-нибудь к праздничному столу. А всем в этот день хочу пожелать здоровья, мирного неба, счастья и удачи!

Местный житель Валерий также не упустил возможности в числе первых познакомиться с новым гипермаркетом "Евроопт".

Валерий: "Барановичи довольны, я думаю! Считаю, надо открывать побольше таких магазинов, как "Евроопт", чтобы люди могли приобрести все, что им нужно"
Валерий: "Барановичи довольны, я думаю! Считаю, надо открывать побольше таких магазинов, как "Евроопт", чтобы люди могли приобрести все, что им нужно"

— Барановичи довольны, я думаю! Шикарный магазин, добротный, просторный. Сегодня 9 Мая, поэтому возьму фрукты, овощи и все, что нужно для праздника. Хочется пожелать, чтобы это был не последний магазин в Барановичах. У нас город не маленький, поэтому, считаю, надо открывать побольше таких магазинов, как "Евроопт", чтобы люди могли приобрести все, что им нужно, — уверен он.

Жительница Барановичей Ирина заглянула на праздник в честь открытия 800-го магазина вместе с маленьким сыном.

Ирина: "Всегда ходим в магазины "Евроопт", нравятся цены, здесь многое можно купить дешевле, чем в других магазинах"
Ирина: "Всегда ходим в магазины "Евроопт", нравятся цены, здесь многое можно купить дешевле, чем в других магазинах"

— Хороший магазин, большой ассортимент товаров — прямо глаза разбегаются. Вот взяла хлеб, фрукты детям. Смотрю, что еще надо. Всегда ходим в магазины "Евроопт", нравятся цены, здесь многое можно купить дешевле, чем в других магазинах. И "товары удачи" тоже берем, чаще что-то сладкое, дети шоколад любят. Выигрывала уже несколько раз небольшие призы в игре "Удача в придачу!". А теперь еще и в акции "Команда Плюш" участвуем.

ДВИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Безусловно, открытие гипермаркета "Евроопт", который стал 800-м торговым объектом в сети, приятное и важное событие. И для компании, и для покупателей, приобретающих необходимые им товары в магазинах ретейлера. Ведь, как свидетельствует статистика, каждый день в магазинах "Евроопт" совершают покупки около миллиона белорусов по всей стране.

Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин, открывая юбилейный магазин в Барановичах, поблагодарил представителей местной власти за эффективное сотрудничество в работе над повышением уровня торгового обслуживания населения.

Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин: "Взаимопонимание с представителями местной власти растет, ведь наша общая задача — сделать жизнь людей лучше и комфортнее"
Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин: "Взаимопонимание с представителями местной власти растет, ведь наша общая задача — сделать жизнь людей лучше и комфортнее"

— И такую тенденцию мы отмечаем повсеместно, взаимопонимание с представителями местной власти растет, ведь наша общая задача — сделать жизнь людей лучше и комфортнее, — отметил Владлен Атрошкин.

Магазины "Евроопт" сегодня открыты во всех областях страны и практически во всех ее районах. Более 180 из них расположены в сельских населенных пунктах. Все магазины, вне зависимости от размера или географического положения, работают по единому стандарту обслуживания. А цены "Евроопт" в глубинке не превышают стоимость товаров в городских объектах сети.

— Мы готовы и впредь открывать современные красивые магазины с высоким уровнем торгового сервиса по всей стране. Люди нас ждут, и цель нашей компании — дойти до каждого белорусского покупателя, обеспечив каждому жителю нашей страны большой ассортимент товаров по честным ценам и самый современный торговый сервис, — подчеркнул операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин.

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