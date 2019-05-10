Подарок к празднику! "Евроопт" открыл в Барановичах 800-й магазин

9 мая в городе Барановичи произошло событие, знаковое не только для самого города, но и для торговой сети "Евроопт". В день, который имеет важное значение для нашей страны, на улице Текстильная,14А свои двери для покупателей распахнул 800-й магазин белорусского ретейлера. Современный просторный гипермаркет стал самым большим торговым объектом сети в районном центре.
ОТКРЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ
В Барановичах сегодня проживает почти 200 тысяч человек, и этот город, входящий в Брестскую область, является крупным административным центром, где хорошо развита сфера торговли. За последние годы свои магазины здесь открыли многие национальные операторы розницы.
Но вклад "Евроопт" в развитие торгового обслуживания жителей города стоит выделить особенно — гипермаркет стал 16-й торговым объектом сети в Барановичах. Сервис, ассортимент и цены магазинов в стильных графитово-зеленых цветах хорошо знакомы горожанам, и поэтому на церемонии открытия юбилейного магазина было впечатляюще многолюдно. Это событие в Барановичах очень ждали!
Многие пришли целыми семьями, и "Евроопт" позаботился о том, чтобы открытие юбилейного магазина принесло покупателям только приятные эмоции. Сюрпризы и подарки, концерт с исполнением народных, военных и эстрадных песен и выступлением известного пародиста, а также дегустационные зоны с вкусными угощениями и специальная программа для самых маленьких... Праздничное настроение всем присутствующим было гарантировано!
Открытие крупного торгового объекта имеет важное значение для любого населенного пункта. Как в плане роста товарооборота в регионе, а значит, и налоговых поступлений в местный бюджет, так и в части создания новых рабочих мест. Кстати, в гипермаркете "Евроопт" их 135. Поэтому совсем не удивительно, что участие в юбилейном открытии принял представитель местной власти — начальник отдела торговли и услуг Барановичского городского исполнительного комитета Татьяна Осос.
— Я хочу поздравить всех с самым главным праздником — Днем Победы, и так совпало, что в этот день в городе Барановичи открывается 16-й магазин торговой сети "Евроопт". Открытие магазина — это всегда радость. Радость для покупателей, которые могут увидеть, как представлена современная торговля, сделать выбор, увидеть новый товар. Здесь оборудована интересная зона фуд-корта, где можно отдохнуть. В городе создаются рабочие места — это тоже важно, потому что более ста человек получили желанную работу, и я уверена, что здесь достойная заработная плата и хороший социальный пакет, — подчеркнула представитель горисполкома.
Татьяна Осос отметила весомый вклад крупного розничного оператора в экономику Барановичей и развитие здоровой конкуренции на рынке торговли.
— В нашем городе около 19% розничного товарооборота продовольственных товаров составляет доля сети "Евроопт". Здоровая и честная конкуренция между крупными ретейлерами направлена на снижение цен. Это очень выгодно для потребителя, он от этого только выигрывает, — подчеркнула начальник отдела торговли и услуг Барановичского горисполкома.
ФОРМАТ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Открытие гипермаркета "Евроопт" для Барановичей стало выходом на совершенно новый уровень торгового сервиса.
Торговая площадь объекта составляет почти 2 000 кв.м, что позволяет разместить более 20 тысяч различных товаров: это хлебобулочные и колбасные изделия, мясо и рыба, молочные продукты, бакалея, овощи и фрукты, хозяйственные мелочи, бытовая химия и косметика, товары по уходу за детьми и для домашних животных, а также многое другое.
Не будем забывать и о традиционных для крупных торговых объектов "Евроопт" бонусах, таких как большой выбор полуфабрикатов, аппетитная готовая кулинария, румяная курочка гриль и ароматная свежая выпечка.
Кстати, быстро и вкусно перекусить можно и прямо в гипермаркете — здесь организован уютный фуд-корт, где продаются готовые блюда, в том числе суши и пицца.
Еще одно преимущество нового объекта — цветочный отдел с большим ассортиментом цветов по низким ценам и профессиональным флористом. А это значит, что каждый желающий теперь, совершая покупки, может заодно приобрести букет или цветочную композицию.
Время работы гипермаркета — с 9:00 до 23:00, без выходных, что позволит купить нужные товары в любое время, по какому бы графику ни приходилось трудиться. Наконец, 14 касс (включая по одной в цветочном и табачном отделах) гарантируют, что покупки будут сделаны максимально быстро и комфортно.
Словом, таких магазинов в Барановичах еще не было! И у покупателей просто глаза разбегались от изобилия товаров и новых возможностей. Тем более что цены так и манили, особенно на товары, участвующие в традиционных акциях сети "Красная цена" и "Неделя брендов".
Не будем забывать и про возможность принять участие в популярной игре
Учитывая все это, остаться с пустой корзинкой или тележкой было просто невозможно!
— Магазины "Евроопт" мы посещаем регулярно. Это 800-й магазин, и нам очень приятно, что он открылся именно в нашем городе, да еще в такой знаменательный для нас день — День Победы, — рассказала Тамара Михайловна, которая заглянула на открытие с внучкой Дианой. — Очень впечатляет ассортимент, интерьер шикарный, у нас такого магазина не было. Думаю, мы станем постоянными покупателями. Сегодня планируем купить тортик, шампанское и посмотреть из мясного что-нибудь к праздничному столу. А всем в этот день хочу пожелать здоровья, мирного неба, счастья и удачи!
Местный житель Валерий также не упустил возможности в числе первых познакомиться с новым гипермаркетом "Евроопт".
— Барановичи довольны, я думаю! Шикарный магазин, добротный, просторный. Сегодня 9 Мая, поэтому возьму фрукты, овощи и все, что нужно для праздника. Хочется пожелать, чтобы это был не последний магазин в Барановичах. У нас город не маленький, поэтому, считаю, надо открывать побольше таких магазинов, как "Евроопт", чтобы люди могли приобрести все, что им нужно, — уверен он.
Жительница Барановичей Ирина заглянула на праздник в честь открытия 800-го магазина вместе с маленьким сыном.
— Хороший магазин, большой ассортимент товаров — прямо глаза разбегаются. Вот взяла хлеб, фрукты детям. Смотрю, что еще надо. Всегда ходим в магазины "Евроопт", нравятся цены, здесь многое можно купить дешевле, чем в других магазинах. И "товары удачи" тоже берем, чаще что-то сладкое, дети шоколад любят. Выигрывала уже несколько раз небольшие призы в игре
ДВИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Безусловно, открытие гипермаркета "Евроопт", который стал 800-м торговым объектом в сети, приятное и важное событие. И для компании, и для покупателей, приобретающих необходимые им товары в магазинах ретейлера. Ведь, как свидетельствует статистика, каждый день в магазинах "Евроопт" совершают покупки около миллиона белорусов по всей стране.
Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин, открывая юбилейный магазин в Барановичах, поблагодарил представителей местной власти за эффективное сотрудничество в работе над повышением уровня торгового обслуживания населения.
— И такую тенденцию мы отмечаем повсеместно, взаимопонимание с представителями местной власти растет, ведь наша общая задача — сделать жизнь людей лучше и комфортнее, — отметил Владлен Атрошкин.
Магазины "Евроопт" сегодня открыты во всех областях страны и практически во всех ее районах. Более 180 из них расположены в сельских населенных пунктах. Все магазины, вне зависимости от размера или географического положения, работают по единому стандарту обслуживания. А цены "Евроопт" в глубинке не превышают стоимость товаров в городских объектах сети.
— Мы готовы и впредь открывать современные красивые магазины с высоким уровнем торгового сервиса по всей стране. Люди нас ждут, и цель нашей компании — дойти до каждого белорусского покупателя, обеспечив каждому жителю нашей страны большой ассортимент товаров по честным ценам и самый современный торговый сервис, — подчеркнул операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.358 BYN
|2.368 BYN
|USD
|2.109 BYN
|2.102 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2426 BYN
|3.212 BYN
|3.239 BYN