Подарок к празднику: в комплексе "Минск Мир" открыт первый паркинг

Еще один объект социальной инфраструктуры появился накануне 7 ноября в Минске. Инициативу Президента о введении в строй к этой дате объектов, важных и нужных для удобной жизни людей, поддержал крупнейший белорусский застройщик. В комплексе "Минск Мир", у границ почти завершенного квартала "Эмиратс", к празднику открыт новый паркинг – крупнейший в стране.

В комплексе "Минск Мир" открыт новый паркинг – крупнейший в стране

Теперь у жителей квартала "Эмиратс" нет проблем с тем, куда пристроить свои автомобили

Девять уровней, 800 машиномест – таких огромных паркингов в Беларуси еще не строили. Его функциональность очевидна – плоскостная стоянка для такого огромного количества машин заняла бы значительную часть дефицитного городского пространства. Очевидна и важность этого объекта для удобства и комфорта горожан – теперь у жителей квартала "Эмиратс", в котором каждый день справляются новоселья, нет проблем с тем, куда пристроить свои автомобили.

Девять уровней, 800 машиномест – таких огромных паркингов в Беларуси еще не строили

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" на месте старого аэропорта растет ударными темпами. Работы ведутся в десяти кварталах одновременно, а приобрести квартиры и коммерческую недвижимость можно уже в семи из них. В продаже есть квартиры почти в двух десятках домов!

Квартал "Эмиратс" многофункционального комплекса "Минск Мир"

Девять многоэтажек уже сданы, и в доме "Диадема", пяти "Маринах" и двух "Пальмах" по вечерам уже горят практически все окна – покупатели квартир успели сделать ремонты и переселились. Конечно, у каждого дома оборудованы многочисленные плоскостные автостоянки, но с ростом количества жителей место для своего автомобиля найти становилось все сложнее. Проблему решило завершение строительства нового паркинга, размещение которого было заранее спланировано проектировщиками крупнейшего белорусского застройщика.

У каждого дома квартала "Эмиратс" оборудованы многочисленные плоскостные автостоянки, но с ростом количества жителей место для своего автомобиля найти становилось все сложнее

На открытие приехал первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска Юрий Ребковец, который отметил важность нового паркинга для жителей растущего комплекса.

Юрий Ребковец, первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска

– Девять этажей – другого такого паркинга в стране нет. Компания очень постаралась, построив это здание примерно в течение года. Для жителей улиц Братской и Германовской паркинг снимет все вопросы по парковке автомобилей, а мы знаем, насколько эта проблема актуальна в целом для Минска. Тем более, что комплекс растет – практически ежемесячно здесь сдается по одному дому, и жители уже активно заезжают в свои квартиры, – отметил представитель городской власти.

По его словам, цены на размещение машины в паркинге достаточно приемлемые – в районе 50 рублей в месяц. Поэтому простаивать этот объект явно не будет – найдется большое количество желающих пристроить свой автомобиль.

– Для городской среды паркинг очень интересен, так как занимает небольшую площадку, а вмещает множество машин. Напомню, что по инвестдоговору строительство будет продолжаться до 2027 года, поэтому этот участок города будет планомерно застраиваться, а параллельно будут решаться все социальные вопросы. Здесь будут применены новые архитектурные решения и будет построен самый красивый район в Минске. В перспективе будет возведен Международный финансовый центр, появятся станции метро, около восьми школ, более десяти детских садов – здесь будет очень красивый и удобный для жизни комплекс! – подчеркнул Юрий Ребковец.

Как отметил директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров, застройщик постарался сделать новый паркинг максимально комфортным, вместительным и удобным для эксплуатации.

Директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров

– В целом в комплексе "Минск Мире" будет достаточно машиномест. Все расчеты сделаны исходя из потребностей жителей, так как практически в каждой семье есть одна, а то и две машины. Все наше жилье мы стараемся строить в соответствии с современными требованиями, соблюдая все новейший подходы и стандарты. У нас работают лучшие архитекторы, которых мы привлекаем для реализации проекта "Минск Мир". Этот многофункциональный комплекс не зря назван экспериментальным – здесь будут воплощены самые лучшие идеи как проектировщиков, так и строителей. И это действительно одна из тех изюминок, которую мы воплотили в жизнь! – заявил Павел Овчаров.

К слову, некоторые жители квартала уже стали собственниками машиномест на новом паркинге. Продажи продолжатся, но в целях максимально эффективного использования машиноместа будут прежде всего сдаваться в аренду. Цена доступная – ниже среднего уровня по Минску.

Некоторые жители квартала уже стали собственниками машиномест на новом паркинге

Одним из первых арендаторов стал Олег Юхо.

– Увидели объявление, обратились, заключили договор аренды. Цена неплохая – около 50 рублей в месяц, и в эти деньги входит оплата технического обслуживания и коммунальных услуг. Сегодня нас пригласили на торжественное открытие, и это действительно важное и своевременно событие для нашего квартала, – считает минчанин.

Олег Юхо, житель квартала "Эмиратс", уже стал собственником машиноместа на новом паркинге

Отметим, что пользоваться паркингом действительно удобно – система продумана грамотно и эффективно. На первом этапе организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, который пропустит автомобиль на выделенную для него парковку и выпустит, как только хозяин пожелает уехать. В последующем планируется перейти на автоматизированное управление. Автовладельцы, которые заключат договора длительной аренды, получат ключи-метки, с помощью которых смогут открывать шлагбаум и проезжать на закрепленное за ними машиноместо. А гости комплекса смогут воспользоваться услугой краткосрочной аренды через специальное мобильное приложение, которое после оплаты определенного количества дней парковки позволит проехать на паркинг и автоматически выпустит машину при выезде. Для краткосрочной аренды будет выделена специальная зона паркинга. Для безопасности организовано круглосуточное видеонаблюдение.

Пользоваться паркингом действительно удобно – система продумана грамотно и эффективно

Свет на новом паркинге уже горит, шлагбаум работает – и первые автомобили заняли свои законные места. Пусть без обогрева, зато под охраной и под крышей – по крайней мере, снег разгребать скорой зимой их владельцам не придется.

Первые автомобили уже заняли свои законные места

А строительство комплекса "Минск Мир" продолжается, и впереди – еще много приятных открытий различных объектов социальной инфраструктуры, которые сделают жизнь в этом уголке столицы максимально комфортной, удобной и приятной.

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