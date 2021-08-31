Подарок от белорусского народа и Президента Беларуси - в Воронежской области открыли новую школу

31 августа, Воронеж /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новую школу на 520 мест, построенную белорусскими специалистами, открыли сегодня в поселке Стрелица Семилукского района Воронежской области, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии ее открытия.

Торжество стало знаковым событием, о чем свидетельствовал хотя бы состав его участников: вице-спикер Госдумы России Алексей Гордеев, посол Беларуси в России Владимир Семашко, губернатор Воронежской области Александр Гусев. "Эта школа - настоящий подарок от белорусского народа, Президента и правительства Беларуси, - сказал Алексей Гордеев. - Использовали белорусский кредит и белорусские мощности прям ко времени - к 1 сентября. Построена настоящая красавица-школа".

А чтобы территория вокруг школы была всегда ухоженной, по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый передал в дар учащимся трактор Belarus, оснащенный всем необходимым коммунальным оборудованием.

"Отличный объект, сделано все с душой и качественно, - похвалил генерального подрядчика Строительный трест N12 Могилева губернатор. - В нем вскоре появится один важный элемент - музей белорусско-российской дружбы. И эту дружбу не смогут разрушить никакие невзгоды".

Посол Владимир Семашко, поздравив местных жителей с новой школой, отметил, что она построена в рекордные сроки - менее чем за год. Он пообещал, что белорусская сторона возведет в регионе еще не один подобный объект. Подтверждением его слов стала еще одна церемония, состоявшаяся сегодня же: члены белорусской делегации заложили памятный знак на месте предстоящего строительства нового здания школы в райцентре Семилуки.

Образовательное учреждение в Стрелице не только построили белорусы: его профинансировало кредитными ресурсами ОАО "Банк развития Республики Беларусь". Такая схема оказалась выгодна обеим сторонам. Россияне получили стабильное финансирование и двухлетнюю отсрочку платежей, а также высокое качество работ за приемлемую стоимость. Выгода же белорусской стороны в том, что выдаваемый ею кредит является связанным рядом условий: обязательным участием в строительстве белорусских компаний, которые получат свою прибыль, поставками белорусских стройматериалов и оборудования. Планируется, что подобная схема будет применяться и при строительстве других социальных объектов с белорусским участием в Воронежской области.-0-