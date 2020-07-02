Подать документы в магистратуру БГЭУ можно до 5 июля

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Новости темы "Вступительная кампания - 2020"
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета приглашает продолжить обучение на II ступени высшего образования (в магистратуре). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Набор объявлен по восьми специальностям и 30 профилизациям и продлится до 5 июля. Обучение возможно на русском и английском языках.
Выпускники получают диплом государственного образца с присвоением степени магистра.-0-