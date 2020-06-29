Подать документы в магистратуру БГПУ можно до 4 июля

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка начался прием документов в магистратуру. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза. Набор объявлен по 7 специальностям и 13 профилизациям и продлится до 4 июля. Обучаться на второй ступени высшего образования можно как в очной, так и заочной форме. Выбрать специальность можно независимо от профиля образования, полученного на первой ступени высшего образования. С подробностями, касающимися специальностей и процедуры поступления, можно ознакомиться в разделе "Магистратура". По всем вопросам, возникающим при подготовке к поступлению, можно обращаться в отдел магистратуры БГПУ.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!