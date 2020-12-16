Подать заявление об отложении нотариального действия можно будет онлайн

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подать заявление об отложении совершения нотариального действия можно будет в виде электронного документа. Это предусмотрено законом от 29 июня 2020 года №33-З "Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности", который вступает в силу с 3 января 2021 года. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

Законом, в частности, уточняется порядок подачи заявления нотариусу об отложении совершения нотариального действия. "Заявление заинтересованного лица, желающего обратиться в суд для оспаривания права или факта, об удостоверении которых просит другое заинтересованное лицо, может быть подано нотариусу не только в письменной форме при личном обращении, но и в виде электронного документа", - говорится в сообщении.

Если заявление подается в виде электронного документа, то его целостность и подлинность должны быть подтверждены электронной цифровой подписью.

Как и в настоящее время, совершение нотариального действия по заявлению заинтересованного лица может быть отложено на срок не более 10 рабочих дней. При этом в законе "О нотариате и нотариальной деятельности" закрепляется, что совершение нотариального действия может быть отложено по указанному основанию лишь однократно.

Если заинтересованное лицо в течение срока, на который отложено совершение нотариального действия, не представит сообщение суда о поступлении соответствующего заявления, нотариус совершит нотариальное действие.-0-