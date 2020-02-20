Подборку стикеров ко Дню родного языка подготовил МИД

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел совместно с популярным в Беларуси мессенджером предложило пользователям оригинальный стикерпак ко Дню родного языка. Соответствующее сообщение размещено на Фейсбук-аккаунте внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

В коллекции восемь забавных стикеров в дипломатическом стиле. Например, "Усё па пратаколе", "Прапаную перамовы!", "Консул у дапамогу!", "Узгоднена МЗС Беларусі!". С их помощью предлагается поздравлять друг друга с Международным днем родного языка, который отмечается 21 февраля.

Кроме того, к празднованию этого дня приурочено торжественное мероприятие в Национальной библиотеке. В празднике примут участие представители руководства Министерства иностранных дел, главы зарубежных дипмиссий, представительств международных организаций, аккредитованных в Беларуси, члены Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО, представители культурных, академических кругов. По случаю праздника иностранные дипломаты зачитают на родном языке отрывки из произведений о своей Родине, состоится презентация фотовыставки "Беларусь: прекрасные мгновения", будет организован мастер-класс по изготовлению гостями праздника сувениров с белорусской символикой.-0-