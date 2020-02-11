Поддержание уровня реальной зарплаты и исполнительская дисциплина - Румас о приоритетах на 2020 год

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из приоритетных задач на 2020 год должно стать поддержание уровня реальной заработной платы работников. Об этом заявил сегодня на заседании Совета Министров об итогах социально-экономического развития премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
"В числе приоритетных задач - поддержание уровня реальной заработной платы работников и рост по низкооплачиваемым категориям", - отметил премьер. Уже в первом квартале организации, в которых не обеспечивался должный уровень заработной платы, должны выйти на Br500. Это, подчеркнул Сергей Румас, персональная ответственность местных руководителей.
При этом премьер напомнил главное условие, которое по-прежнему остается: зарплата должна быть заработана.
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