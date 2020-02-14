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14 февраля 2020, 11:41

Поддержка Беларусью Китая в борьбе с коронавирусом отражает большую дружбу народов - Цуй Цимин

Цуй Цимин. Фото из архива
Цуй Цимин. Фото из архива
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14 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Действия Беларуси по поддержке Китая в борьбе с коронавирусом отражают большую дружбу белорусского и китайского народов. Об этом сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.

"Китай обязательно победит эпидемию пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, - убежден дипломат. - С начала этого года в стране произошла вспышка эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса. Столкнувшись с эпидемией, китайский народ под руководством Председателя Си Цзиньпина еще более сплотился и всеми силами сражается с эпидемией. Китайское правительство, занимая в высшей степени ответственную позицию по отношению к китайскому народу и мировому сообществу, приняло невиданные по строгости меры по профилактике и борьбе с эпидемией, максимально прерывая распространение эпидемии и защищая безопасность общественного здравоохранения".

"Несколько дней назад в разговоре со мной белорусские друзья назвали важным тот факт, что правительство Китая построило новую больницу вместимостью 1 тыс. коек всего за 10 дней. Я ответил, что это не только отражает "скорость Китая" во времена кризиса, а также показывает, что единство и решимость китайского правительства и народа бороться с эпидемией крепче, чем сталь, - отметил Цуй Цимин. - В настоящее время принятые нами меры достигли результатов. Число пациентов, которые были излечены от пневмонии нового типа, значительно превысило число смертельных случаев. Темпы роста предполагаемых случаев заболевания замедлились".

Посол обратил внимание, что, хотя эпидемическая ситуация все еще остается тяжелой, правительство и народ Китая уверены в том, что смогут победить эпидемию.

"Успех или провал в борьбе с эпидемиями связан не только со здоровьем и безопасностью китайского народа, но также со здоровьем и безопасностью всего мира. После вспышки эпидемии китайское правительство открыто, прозрачно и ответственно поделилось и делится информацией со Всемирной организацией здравоохранения и другими странами мира, включая Беларусь, и пригласило соответствующих экспертов из ВОЗ и других организаций посетить Ухань для работы на местах. "Мы приняли всесторонние и жесткие меры профилактики и борьбы со вспышкой эпидемии. Требования многих мер значительно превышают требования рекомендаций ВОЗ и международных медико-санитарных правил. Например, в Ухане приняты меры по закрытию города, чтобы остановить распространение вируса", - продолжил глава дипмиссии.

Он констатировал, что по состоянию на 13 февраля в мире диагностированы 492 новых случая заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, что составляет лишь 0,8% от числа случаев заболевания в Китае в этот день. "Меры, принятые Китаем, получили широкую поддержку и высокую оценку со стороны международного сообщества. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус высоко оценил меры по противостоянию эпидемии. ВОЗ неоднократно подчеркивала, что нет никаких причин принимать ненужные ограничения на международные путешествия и призвала международное сообщество не верить слухам. Недавно Всемирная организация здравоохранения также присвоила пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, название COVID-19, тем самым продемонстрировав твердую поддержку международного сообщества в отношении мер, принимаемых Китаем, что резко контрастирует с материалами некоторых СМИ, которые до сих пор называют болезнь "Уханьской пневмонией" и "китайским коронавирусом", - подчеркнул Цуй Цимин.

Он выразил надежду, что те СМИ, которые все еще используют неправильное наименование болезни, исправят это как можно скорее. "Конечно, мы не намерены преуменьшать проблемы, вызванные эпидемией. И вместе с тем мы также выражаем надежду на то, что страны во всем мире будут уважать профессиональные рекомендации ВОЗ и продолжат сотрудничество с Китаем в нормальном режиме", - сказал дипломат.

Посол особо отметил, что после начала эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, Президент Беларуси Александр Лукашенко направил в адрес Председателя КНР Си Цзиньпина послание, в котором выразил поддержку в связи со сложившимся положением, а также дал распоряжение белорусскому правительству оказать чрезвычайную гуманитарную помощь Китаю и неоднократно поручал соответствующим органам поддержать борьбу китайского народа с эпидемией, а также подчеркнул, что не следует верить ложной информации.

"Министерства иностранных дел, здравоохранения, образования и другие государственные ведомства Беларуси приняли надлежащие меры и развивают действительно эффективное сотрудничество с Китаем. В настоящее время Беларусь предоставила две партии гуманитарной помощи, которая уже прибыла в нашу страну. Китайцы высоко оценили дружественные, недискриминационные меры, предпринятые соответствующими ведомствами Беларуси в отношении китайских граждан, проживающих за границей, сотрудников китайских компаний, китайских студентов. Многие китайские пользователи в сети теперь используют фразу "друг познается в беде", чтобы поблагодарить Александра Лукашенко и белорусский народ за глубокую дружбу с китайским народом, - обратил внимание Цуй Цимин. - Я хочу подчеркнуть, что действия Беларуси не только отражают глубокую дружбу и решительную поддержку Президента Беларуси и белорусского народа, но также отражают высокий уровень развития китайско-белорусских отношений, доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества под стратегическим руководством и личной заботе лидеров двух стран. Мы искренне благодарим народ Беларуси за своевременную и важную помощь, оказанную Китаю, и считаем, что это еще больше укрепит твердую решимость правительства и народа Китая в борьбе с эпидемией".

Посол заверил, что Китай продолжит укрепление связей с международным сообществом, включая Беларусь, а также совместную борьбу с эпидемией.-0-

Второй самолет с белорусской гуманитарной помощью прибыл в КитайВторой самолет с белорусской гуманитарной помощью прибыл в Китай
Груз медицинского назначения успешно доставлен. Планируется, что самолет вернется в Беларусь 9 февраля", - проинформировали в ведомстве.

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