Поддержка Лукашенко растет - в "Клубе редакторов" рассказали о польском соцопросе белорусов

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" обсудили данные соцопроса белорусов, который, как было озвучено, сделан по заказу одного из польских телеканалов, сообщает БЕЛТА.

Как отметил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, данные опроса оказались сенсационными для его заказчиков и расстроили польские медиа. Вместе с тем, кем именно проводилось исследование,каким образо и какое количество граждан было опрошено, во время передачи рассказано не было.

Скриншот видео "Беларусь 1"

"Ненамного, но выросла поддержка Лукашенко, в том числе в Минске, Гродно, Бресте. Более чем на 20% увеличилось число респондентов, которые категорически не приемлют массовые протесты белорусской оппозиции. Около 65% отрицательно относятся к деятельности Тихановской, политику Польши, Литвы, Украины в отношении Беларуси отвергают более 60% опрошенных белорусов. В поддержку белорусско-российской интеграции высказываются около 50% респондентов. По сравнению с началом сентября интерес к интеграции с Россией вырос на 10 пунктов", - привел данные опроса Иван Эйсмонт.

Участники передачи заметили, что хоть это и не социологическое исследование, но тренды в белорусском обществе данный опрос передает.

"Это, действительно, не социология, а какой-то срез мнения. Но эти цифры довольно щадящие для заказчика. Думаю, что реальные цифры выглядят по-другому. Безусловно, в пользу действующей власти. Но здесь очень важна тенденция, которую отмечают: снижение популярности оппозиционных лидеров, рост доверия к власти и, самое главное, рост недовольства населения этими бесконечными хождениями, бессмысленными и непонятными протестными акциями", - сказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.-0-