Поддержка многодетных семей выгодна экономике - Каллаур

20 апреля, Столин /Корр. БЕЛТА/. Поддержка многодетных семей экономически выгодна государству. Такое мнение высказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель правления Национального банка Павел Каллаур, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Вопрос поддержки многодетных семей для каждого государства очень важный, чувствительный. То, что глава государства принял решение о продлении программы семейного капитала, думаю, всеми воспринято очень позитивно. Эта программа не просто продлевается. Там будут инновации, которые заключаются в том, что можно будет часть денег использовать не только после достижения 18-летнего возраста ребенком, но и раньше, - отметил Павел Каллаур. - Эти средства, которые хранятся на депозитных счетах в банковской системе, также используются для кредитования экономики. Поэтому получается двойной эффект: с одной стороны - благо для многодетных семей, с другой - для экономики через процесс кредитования по приемлемым ставкам".

В своем Послании глава государства поручил правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в текущем году. Президент подчеркнул, что социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире. "Если мы говорим о социальной справедливости, это очень своевременная задача. Я понимаю так, что правительство будет изыскивать возможности для того, чтобы ее постепенно решать и тем самым улучшать благосостояние наших пенсионеров", - подчеркнул глава Нацбанка.

Павел Каллаур сегодня во время субботника трудился на своей малой родине - в Столинском районе, где принял участие в бетонировании силосно-сенажной траншеи в КУПП "Маньковичи". По признанию председателя правления Национального банка, встречи с малой родиной подпитывают эмоционально и физически.-0-