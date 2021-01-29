Поддержка науки необходима для того, чтобы отвечать на современные вызовы - Крутой

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка науки необходима для того, чтобы отвечать на современные вызовы. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой во время республиканского собрания научной общественности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы развиваем сферы биотехнологий, ядерной энергетики, электротранспорта. Но теперь этого мало. Сейчас перед нами стоят такие вызовы, как квантовая революция, искусственный интеллект, сети 5G, новые лекарства и вакцины, уникальные IT-продукты. Будущее разума, цифровизация, квантовая физика - всех в мире захватили эти темы. Пандемия может несколько замедлить этот процесс, но ни в коем случае не остановить", - сказал Дмитрий Крутой.

Он обратил внимание на то, что технологическая гонка влияет на ситуацию в мире и отдельных странах. "Ученые всегда были и будут на переднем краю этих изменений. Если мы не хотим быть ведомыми, а хотим проводить самостоятельную экономическую, управленческую политику, мы должны поддерживать науку и ученых", - подчеркнул заместитель главы Администрации Президента.

В ближайшее время будет принята программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Дмитрий Крутой отметил, что большое значение для ее реализации будут иметь инновации. Он также обратил внимание на важную роль Академии наук в вопросах импортозамещения и пожелал ученым в текущей пятилетке воплотить в жизнь новые масштабные проекты.

По мнению заместителя главы Администрации Президента, особое внимание в перспективе нужно уделить в том числе популяризации науки, информированию широкой общественности о достижениях белорусских ученых.

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