Поддержке многодетных семей в Беларуси уделяется особое внимание - Каранкевич

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Виктор Каранкевич поздравил многодетных родителей, работающих в центральном аппарате Минэнерго, с Днем семьи, который отмечается 15 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе министерства.

Руководитель ведомства отметил, что семья - это самые родные и близкие люди, атмосфера добра и радости, источник сил и энергии. Это фундамент, на котором строится жизнь каждого человека. "Это еще и ежедневные хлопоты, особенно для вас, ведь вы представляете многодетные семьи, и значит, ответственность у вас двойная. Но именно благодаря вашим усилиям мы имеем хороший пример крепких и дружных семей - это наше будущее, наша гордость", - добавил Виктор Каранкевич.

В министерстве подчеркнули, что в Беларуси создаются условия для того, чтобы многодетных семей было больше, действуют комплексные меры их поддержки. Соответствующие решения приняты на уровне главы государства.

"Шестым Всебелорусским народным собранием счастливая семья определена одним из приоритетов текущей пятилетки, а это значит, что вопросам укрепления традиционных семейных ценностей, воспитанию детей и молодежи, раскрытию ее творческого потенциала уделяется и будет уделяться особое внимание", - добавил министр.-0-