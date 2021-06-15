Поддержку туристической отрасли стран СНГ в условиях пандемии обсудили в Минске

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исполнительном комитете СНГ в Минске прошло заседание рабочей группы по реагированию на вызовы в туристической сфере при Совете по туризму государств - участников Содружества Независимых Государств (с использованием видео-конференц-связи). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В мероприятии приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Члены рабочей группы обсудили вопросы реализации Стратегии развития сотрудничества государств СНГ в области туризма на 2021-2030 годы и взаимодействия стран Содружества в условиях продолжающегося распространения инфекции COVID-19.

Фото Исполкома СНГ

Было отмечено, что в государствах СНГ активно внедряются требования к обязательному предварительному тестированию либо вакцинации прибывающих в страну иностранных граждан, продолжают применяться дополнительные меры поддержки туристической отрасли, в том числе на основе долгосрочных прогнозов воздействия пандемии COVID-19 на развитие туризма. С учетом эпидемиологической обстановки проводятся запланированные туристические форумы, конференции, круглые столы и другие мероприятия туристической направленности с использованием онлайн-формата, а также смешанного характера проведения.

Участники заседания признали целесообразным организовать работу по регулярному информированию партнеров о требованиях страны к прохождению лицами, совершающими международные поездки, тестирования на COVID-19 либо вакцинации, а также выработке общих подходов к данным процедурам и подтверждающим документам.

Они также заслушали и приняли к сведению информацию Республики Узбекистан о предложениях по внедрению системы санитарно-гигиенических стандартов в сферу туризма стран СНГ и оценке воздействия пандемии COVID-19 на индустрию туризма.

Следующее заседание рабочей группы решено провести в сентябре 2021 года в режиме видео-конференц-связи.-0-