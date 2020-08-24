Подготовительные сборы для первокурсников стартовали в лицее МЧС

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовительные сборы для поступивших в Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС стартовали сегодня в учебном заведении, сообщил БЕЛТА официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Впервые надев форму лицеиста, 60 ребят познакомятся с историей и традициями лицея, его материальной базой и распорядком дня. Встретятся со своими курсовыми офицерами и воспитателями.

Кроме того, в течение недели они изучат азы строевой подготовки, познакомятся с пожарно-спасательным спортом, посетят инновационно-образовательный центр безопасности жизнедеятельности Гомельской области, а также попробуют свои силы при прохождении веревочного городка "Спасайка", находящегося на территории лицея.

Уже 1 сентября в торжественной обстановке первокурсникам вручат погоны, а в октябре ребята произнесут клятву лицеиста.-0-