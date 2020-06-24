Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 30 сентября

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 июня 2020
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:48 Карпенко: педагог должен стать для ученика путеводителем в потоке информации Общество
17:43 Число коррупционных преступлений за январь-май снизилось - Генпрокуратура Общество
17:38 Единый реестр лицензий будет создан в Беларуси до 1 июля Экономика
17:34 Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно Регионы
17:32 Совмин установил порядок учета, мониторинга и инвентаризации торфяников Общество
17:32 Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 30 сентября Общество
17:30 Как борисовская библиотека помогает заключенным сохранить связь с семьей Регионы
17:24 Останки погибшего в Беларуси красноармейца из Грузии захоронят на родине Общество
17:18 Еще часть больниц Минска, Минской и Гомельской областей переходит к работе в обычном режиме Регионы
17:15 Соцобъекты и промышленность - Сергеенко с рабочей поездкой посетил Мозырь Регионы
17:14 МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году В мире
17:11 МИД и БДИПЧ обсудили вопросы международного наблюдения за кампанией по выборам президента в Беларуси Политика
17:03 К решению проблемы конкретного человека надо подходить системно - Чуприс Регионы
16:59 По амнистии на свободу в Беларуси вышли более 540 осужденных Общество
16:53 Ректор МГЛУ: необходимо быть благоразумными ради достойных выборов и спокойной жизни в будущем Общество
16:50 В Бресте эвакуировали персонал и посетителей торгового центра Происшествия
16:44 Ситуация с паводками в Западной Украине является критической - премьер В мире
16:43 Никто из фигурантов "сахарного дела" пока не заключил досудебное соглашение Происшествия
16:33 Все пункты тестирования в Гродненской области готовы к вступительной кампании Регионы
16:14 В Беларуси среди молодежи насчитывается более 76 тыс. волонтеров Общество
16:09 Правительство утвердило новую редакцию визовых правил Беларуси Общество
16:00 Заседание по делу Осиповичского вагоностроительного завода назначено на октябрь Общество
16:00 Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1227,9 Общество
15:59 Правительство рассмотрело ситуацию на рынке труда Экономика
15:50 Беларусь и Венгрия намерены расширять сотрудничество в атомной энергетике Экономика
15:49 Задолженность по алиментам с 1 июля будут считать по-новому Общество
15:45 США могут ввести пошлины на импорт товаров из европейских стран на $3,1 млрд В мире
15:41 Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 27 июня Общество
15:37 Томильчик: государство доверяет современному поколению и поддерживает молодежные инициативы Общество
15:27 Белорусские специалисты приняли участие в капитальном ремонте автодороги М05 Киев - Одесса Экономика
Все новости
Все новости
Общество
24 июня 2020, 17:32

Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 30 сентября

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Отопительный сезон"
На "ТЭЦ-5" подготовили теплосети поселков Дружный и Свислочь к осенне-зимнему периоду
Отопление в больницах, детских садах и школах Минска начнут отключать 26 мая

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением от 24 июня 2020 года №360 утвердил комплекс мер по подготовке народного хозяйства к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено до 6 июля разработать и до 30 сентября реализовать организационно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивое и надежное топливо- и энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2020/2021 года.

Постановлением определены задания по замене и строительству тепловых сетей, объемы создаваемых к началу отопительного сезона запасов топочного мазута, а также формируемых на 1 октября 2020 года запасов древесного топлива (сырья) для организаций ЖКХ.

Министерству энергетики поручено обеспечить в подчиненных организациях к началу отопительного сезона готовность электрических станций, тепло- и электрогенерирующих установок и оборудования, газовых, тепловых и электрических сетей к работе в период максимальных нагрузок. Также при участии концерна "Белнефтехим", республиканских органов госуправления, облисполкомов и Минского горисполкома необходимо разработать до 1 сентября варианты топливоснабжения и режимов энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период в условиях возможного снижения поставок энергоносителей, а также в случаях возникновения аварийных ситуаций и резкого похолодания.

Кроме того, Минэнерго поручено по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом до 1 сентября утвердить графики ограничения и отключения потребителей электрической и тепловой энергии от электрических и тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций.

МЧС предстоит провести мероприятия технического (технологического, поверочного) характера по котельным, снабжающим тепловой энергией объекты жилищного фонда, а также социального и культурно-бытового назначения. Также МЧС совместно с Минэнерго будет контролировать оснащение организаций автономными источниками электрической энергии.

Минэнерго необходимо до начала отопительного сезона обследовать электро- и (или) теплоустановки, теплоисточники и потребителей тепловой энергии на предмет их готовности к работе в осенне-зимний период, в том числе имеющих электроприемники первой категории надежности электроснабжения.

Республиканским органам госуправления с облисполкомами и Минским горисполкомом необходимо завершить до 20 сентября подготовку к осенне-зимнему периоду и обеспечить оформление до 30 сентября актов проверки готовности и паспортов готовности к работе в данный период потребителей тепловой энергии и теплоисточников, а также организаций, транспортирующих тепловую энергию.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить своевременное финансирование подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социального и культурно-бытового назначения к отопительному сезону в пределах средств, предусмотренных на эти цели.

"Белнефтехиму" к осенне-зимнему периоду нужно организовать производство и создание необходимых запасов зимнего дизельного топлива, поставку его потребителям и на АЗС для работы транспортного комплекса.

Министерству экономики поручено обобщить информацию и 11 сентября внести в Совет Министров необходимые материалы о готовности республики к предстоящему отопительному сезону.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь ЖКХ
Новости рубрики Общество
Игорь Карпенко. Фото из архива Карпенко: педагог должен стать для ученика путеводителем в потоке информации
Фото из архива Число коррупционных преступлений за январь-май снизилось - Генпрокуратура
Фото из архива Совмин установил порядок учета, мониторинга и инвентаризации торфяников
Фото Министерства обороны Останки погибшего в Беларуси красноармейца из Грузии захоронят на родине
Фото из архива По амнистии на свободу в Беларуси вышли более 540 осужденных
Наталья Баранова. Фото из архива Ректор МГЛУ: необходимо быть благоразумными ради достойных выборов и спокойной жизни в будущем
Главное
Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
В Беларуси выздоровели и выписаны 40 136 пациентов с COVID-19
Соцобъекты и промышленность - Сергеенко с рабочей поездкой посетил Мозырь
Три "золота" Superior Taste Award - у Минского завода виноградных вин
Топ-новости
Лукашенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Правительство рассмотрело ситуацию на рынке труда
К решению проблемы конкретного человека надо подходить системно - Чуприс
Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1227,9
Экономия - 5000 рублей! Покупка квартиры онлайн - не только удобно, но и выгодно!
Карпенко: педагог должен стать для ученика путеводителем в потоке информации
Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно
"Атомная работа": где готовят кадры для БелАЭС и какой набор будет в этом году
Минобразования: в Беларуси созданы все условия для поддержки и самореализации молодежи
Правительство заинтересовано в новых подходах к празднованию Дня белорусской письменности
МАРТ подготовил памятки для торговли и общепита по профилактике COVID-19
Четыре станции минского метро планируется ввести в эксплуатацию в августе
По амнистии на свободу в Беларуси вышли более 540 осужденных
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 27 июня
Зампред Верховного суда: в обновленных КоАП и ПИКоАП нашли отражение запросы белорусского общества
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.