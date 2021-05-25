Подготовка к учениям ОДКБ ведется с учетом складывающейся обстановки - начштаба ОДКБ

25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Подготовка к учениям ОДКБ ведется с учетом складывающейся в регионе ответственности организации военно-политической обстановки. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров на прошедшем в Москве заседании координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств - членов ОДКБ при Совете Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.

"С докладом о совместных учениях с войсками (коллективными силами) ОДКБ в 2021 году выступил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, - рассказал пресс-секретарь. - Он отметил, что при планировании подготовки и проведения учений учитываются сложившаяся военно-политическая и стратегическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ, направленность подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности".

Начнутся учебные мероприятия с проведения под руководством генерального секретаря ОДКБ совместной деловой игры с привлечением оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ, а также Постоянного совета организации. На первом этапе планируется отработка предложений по политико-дипломатическим мерам урегулирования кризисной ситуации. Второй этап будет направлен на отработку задействования войск (коллективных сил) ОДКБ.

Осенью во время оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2021" предусмотрены пять совместных (специальных) учений в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. На территории Кыргызстана - совместное учение "Рубеж-2021". На территории Таджикистана - специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2021", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2021", совместное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2021". На территории России - совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021".

"Планируется отработать последовательное применение компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ, начиная от совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта и завершая постконфликтным урегулированием во время миротворческой операции", - добавил пресс-секретарь.-0-

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