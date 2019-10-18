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18 октября 2019, 12:41

Подготовка кадров для стройотрасли будет вестись с ориентацией на цифровизацию - Швец

Фото из архива
Фото из архива

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка кадров для строительной отрасли будет вестись с ориентацией на цифровизацию промышленности и получение молодежью практических навыков. Об этом заявил на республиканском семинаре по инновационному развитию кадрового потенциала, который проходит в институте "Белгоспроект", заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши наука и образование - одни из лучших в строительной отрасли, - сказал Олег Швец. - Мы имеем хорошую теоретическую подготовку кадров, но необходима организация практической работы. Студент должен получать фундаментальные знания 2-2,5 года, а дальше ему нужно развиваться на практике - в проектных организациях, на промышленных предприятиях, поработать на стройке. Чтобы к моменту, когда станет выпускником, определиться, кем быть".

По его словам, строительная отрасль включает и понимание нюансов землепользования, сноса, проектирование объектов, изготовление строительных материалов. Все более актуальной становится тема цифровизации процессов, поскольку таким образом существенно повышается производительность. Практически готова цифровая платформа по внедрению BIM-технологий (информационное моделирование промышленных и гражданских объектов). С ее помощью можно создавать объемную модель строящегося объекта на всех этапах жизненного цикла - от проектирования до утилизации.

"Сегодня министерство меняет подход к тому, что традиционно сложилось. Мы заинтересованы в цифровизации экономики, а это требует от специалистов новых знаний. Планируем в дальнейшем наше образование связать с крупными строительными холдингами, такими как Белорусская цементная компания, "Белстройцентр". Они созданы не только для того, чтобы выпускать продукцию, но и готовить кадры, давать им путевку в жизнь", - отметил замминистра.

Семинар проходит при поддержке министерств архитектуры и строительства, образования. Площадка мероприятия выбрана неслучайно: именно на базе "Белгоспроекта" в 2019 году открыты филиалы сразу трех кафедр строительного факультета БНТУ. На сегодня аналогов подобной практики нет. Так, для студентов кафедр строительных конструкций; строительных материалов и технологий строительства; экономики, организации строительства и управления недвижимостью организован учебный класс, где проходят занятия. Преподавателями выступают сотрудники института. На конкретных примерах они знакомят студентов с BIM-технологиями, обучают их проектированию. Самым перспективным выпускникам предложат продолжить работу в институте, а далее молодые специалисты могут отправиться на стажировку в Китай.

"Инновационное развитие кадрового потенциала - важная тема. Сейчас многие отрасли, в том числе строительная, испытывают проблемы с кадрами. Нужно обеспечить большую практико-ориентированность образования - такой подход в том числе закреплен в Директиве №8. Наше предприятие с 15 сентября принимает студентов у себя. Рассказываем им о деятельности проектного института, с какими трудностями можно столкнуться. Рассчитываем, что молодые люди придут на первое рабочее место более подготовленными, по свои профессиональным качествам будут соответствовать требованиям рынка", - отметил генеральный директор института Артем Юшкевич, добавив, что в следующем году сотрудничество с вузами продолжится.

В семинаре принимают участие директора ведущих проектных институтов и строительных организаций, ректоры вузов.-0-

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кадровая политика Министерство архитектуры и строительства строительство
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